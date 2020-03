Nordmann skutt og drept på Saint Martin

Lokale medier skriver at den norsk-libanesiske mannen i 40-årene ble skutt og drept av en ukjent gjerningsmann som forsøkte å rane til seg scooteren hans i Philipsburg, som er hovedstaden på øya.

Mannens foreldre bekrefter overfor NRK at sønnen ble drept på åpen gate utenfor en butikk i byen på søndag. Den mistenkte mannen skal ha oppsøkt ham på en parkeringsplass og forsøkt å true til seg scooteren hans.

Øyenvitner har forklart at den maskerte gjerningsmannen dro fram et skytevåpen og at det ble løsnet skudd. Minst ett skudd traff offeret.

– Meldingen kom som et sjokk. Det er så trist at han døde på grunn av en scooter, sier faren til NRK.

Mannen ble erklært død på stedet da ambulansepersonell kom frem til parkeringsplassen.

– Nå er han borte for alltid. Det er veldig trist, sier faren til NRK.

Ifølge lokale medier er gjerningsmannen fortsatt på frifot. Kripos opplyser til NRK at de ikke er orientert om saken. Utenriksdepartementet har ikke besvart NRKs henvendelser.