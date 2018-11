Nordby Lunde støtter Unge Høyre-lederen i abort-saken

– Jeg kjente på at det gjorde vondt at Sandra fremstod som en enslig svale. Fordi Sandra Bruflot har helt rett: Dette er Høyres vedtatte standpunkt og politikk. Vi kan vel være like ærlige på det som med lærernormen, som var et kompromiss med KrF, ikke Høyres standpunkt, sier Nordby Lunde i et intervju med VG onsdag.

Hun er Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsperson på Stortinget og nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité, og legger til i intervjuet at hun alltid «kommer til å ha Unge Høyres rygg».

– Sandra skal ikke stå alene og forfekte noe som så mange, inkludert meg selv, støtter henne i, sier Nordby Lunde.

Tidligere har Høyres parlamentariske leder Trond Helleland sagt at Høyres stortingsgruppe har gitt Erna Solberg og partiledelsen fullmakter til å drøfte sensitive områder med KrF, deriblant abortloven.

Raste mot Solbergs abort-frieri

I går gikk Unge Høyre-lederen ut i VG og på Dagsnytt 18 på NRK og kritiserte statsminister Erna Solberg (H) for å ha åpnet for å forhandle om abort-paragrafen som Høyre sa nei til å endre for fem år siden.

Debatten handler om den mye omtalte paragraf 2c i abortloven, som gir adgang til abort etter 12. uke dersom det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom. KrF ønsker å endre formuleringen til «hvis fosteret ikke er levedyktig».

2013 var det et overveldende flertall på Høyres landsmøtet som sa nei til forslaget om å endre abortloven.

Unge Høyre-leder Sandra Bruflot gikk ut mot egen partileder og statsminister. Foto: Unge Høyre

Bruflot viste til at de samme argumentene som nå blir brukt for å la KrF forhandle om abortlovens paragraf 2c, også ble brukt da Høyre sa nei til å endre på loven i 2013.

– Når debatten vi hadde i 2013 nå går på nytt, er det frustrerende å se at de samme argumentene blir brukt om igjen, samtidig som det er en stille forventning om at vi som er uenige sitter i ro for samarbeidets skyld, skrev Bruflot.

– Paralysert av muligheten for nye regjeringsforhandlinger

Foruten Bruflot har det vært stille blant Høyres representanter i forbindelse med den oppblussede abortdebatten.

NRK forsøkte blant tidligere denne uken å få en kommentar fra Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H), men hun ønsket ikke å kommentere saken.

– At flere nøler med å ta ordet i debatten synes jeg er forståelig. Det virker som flere har blitt paralysert av muligheten for nye regjeringsforhandlinger, men det skal ikke stå i veien for å flagge eget primærstandpunkt, sier Nordby Lunde.

Hun sier videre at hun også forstår at statsministeren har sitt utgangspunkt når hun skal forsøke å finne grunnlag for en borgerlig regjering.

– Men samtidig synes jeg det er greit å fortelle til KrF at vi har klare vedtak om ikke å svekke abortloven, sier Nordby Lunde.