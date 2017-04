Nord-Korea med ny oppskyting mot Japanhavet

Nord-Korea har for sjette gang i år avfyrt noe som trolig er et missil, i retning av Japan, melder sørkoreanske myndigheter.

Raketten landet i Japanhavet.

Nord-Korea avfyrte et uidentifisert prosjektil i Japanhavet denne morgenen fra Sinpo, heter det i en uttalelse fra Sør-Koreas forsvarsdepartement. Sinpo er en havneby på landets østkyst, mot Japanhavet.

Ifølge meldingen fant oppskytingen sted klokka 6.40 lokal tid.

Det amerikanske forsvaret bekrefter at Nord-Korea har avfyrt et ballistisk missil, en mellomdistanserakett, men understreker at det ikke har vært å anse som noen fare for USA.

Lover tiltak

USAs stillehavskommando lover å jobbe tett sammen med Sør-Korea og Japan for å opprettholde sikkerhet og stabilitet i regionen.

Dette er den sjette oppskytingen i sitt slag i år og kommer dagen etter at Nord-Korea advarte verden om at de skulle vise sin styrke.

– Nå som USA oppildner til konfrontasjon ved å kvele Nord-Korea, har Nord-Korea ikke noe annet valg enn å komme med nødvendige motreaksjoner. Verden vil snart være vitne til hvilke betydelige skritt Nord-Korea vil gå til for å velte den heslige og hensynsløse sanksjonssvindelen, uttalte en talsperson i Nord-Koreas utenriksdepartement tirsdag, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Kinabesøk

Oppskytingen kommer i forkant av det første møtet mellom Kinas president Xi Jinping og USAs president Donald Trump.

Det er varslet at situasjonen rundt og forholdet til Nord-Korea blir et tema under møtet, og Trump har allerede sagt klart ifra at USA er forberedt på å ta seg av Nord-Korea på egen hånd.

Den isolerte staten har trappet opp programmet sitt med seks rakettester hittil i år. De har også skrytt av hvordan Nord-Korea stadig nærmer seg målet om å kunne treffe amerikansk territorium med atomvåpen.

Representantenes hus i USA godkjente mandag med overveldende flertall et lovforslag som erklærer at Nord-Korea støtter terrorisme samt en fordømmelse av landets atomvåpenprogram og utvikling av rakettsystemer.