Nord-Korea har avfyrt missil

På kun få timer har to nordkoreanske missiler blitt skutt ut fra landets østkyst, varsler det sørkoreanske militæret.

Først skal de ha testet et ballistisk kortdistansemissil. Missilet kan nå flere viktige mål i Sør-Korea, blant dem amerikanske militæranlegg.

Siden ble testet de et interkontinental missil (ICBM).

Det er den femte testen av en interkontinental ballistisk missil, og den første siden Nord-Korea i juli annonserte Hwasong-18.

Begge missilene landet i Japanhavet, ifølge Sør-Korea, Japan og USA.

USA fordømmer

Japans forsvarsdepartement anslår at det var et interkontinentalt ballistisk missil med evne til å nå hvor som helst i USA.

– Det ballistiske missilet av ICBM-klassen som ble skutt opp denne gangen, kan, basert på missilets bane og avhengig av stridshodets vekt, ha en rekkevidde på over 15 000 km.

Det sier Shingo Miyake, parlamentarisk viseforsvarsminister.

Bildet fra den nordkoreanske regjeringen viser det de sa var et interkontinentalt ballistisk missil. Bildet ble tatt 16. mars 2023. Foto: Korean Central News Agency / AP

Oppskytningene utgjør en trussel for nabolandene, sier en talsperson for amerikansk UD til Reuters:

– Disse oppskytingene, som de andre av ballistiske raketter som Pyongyang har gjennomført i år, bryter med flere sanksjoner fra FNs sikkerhetsråd.

Alle Nord-Koreas ballistiske missilaktiviteter er i strid med FNs sikkerhetsråds (UNSC) resolusjoner. Selv insisterer Pyongyang på at landet har en suveren rett til selvforsvar.

En nordkoreansk advarsel

Våpentesten kommer to dager etter at USA og Sør-Korea møttes i Washington ​​for sitt andre møte i Nuclear Consultative Group.

De to allierte ble enige om å oppdatere sine kjernefysiske avskrekkings- og beredskapsstrategier.

Noe Nord-Koreas forsvarsdepartement fordømte søndag de allierte sine planer om å utvide årlige felles militærøvelser neste år til å inkludere en kjernefysisk operasjonsøvelse.

De advarte om «en forebyggende og dødelig motreaksjon».

– Dette er en åpen erklæring om atomkonfrontasjon for å gjøre bruken av atomvåpen mot DPRK til et fait accompli, heter det i uttalelsen fra nyhetsbyrået KCNA, med det offisielle akronymet for Nord-Korea.

– Ethvert forsøk på å bruke væpnede styrker mot DPRK vil møte en forebyggende og dødelig motaksjon.