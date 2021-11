Nora ble angrepet av knivmannen i 2019: – Klarte å låse meg inne

«Uvirkelig at han er på gaten» etter det som skjedde i 2019, sier flere av ofrene til NRK.

Mannen døde tirsdag morgen, etter at politiet avfyrte flere skudd mot ham i Thereses gate i Oslo. Bildene viser at han holder en kniv mot politiet som kjører på ham to ganger før de stopper ham med flere skudd.

Hendelsen på Bislett tirsdag morgen minner om det som skjedde sommeren 2019, da den samme mannen stod i bar overkropp og truet politiet med kniv. Den gang klarte han å knivstikke Lehnnon Dominguez, som var et tilfeldig offer.

Politiet skøyt mannen med elektrosjokkvåpen i 2019. Du trenger javascript for å se video. Politiet skøyt mannen med elektrosjokkvåpen i 2019.

– Jeg er mest overrasket over at han er ute på gata, for jeg trodde han var på en institusjon og ble tatt hånd om der, sier Lehnnon Dominguez til NRK.

Klokken 08.00 om morgenen den 4. juni 2019 ble han knivstukket i ryggen på Ankerbroa, helt nederst på Grünerløkka i Oslo.

Trodde han skulle dø

– Han forsøkte å stikke meg flere ganger. Jeg blokket med armene og så traff han meg under armen og inn i lungene. Kniven endte få centimeter fra hjertet, sier Dominguez.

– Det er vanskelig å glemme. Jeg husker jeg sa «jeg kommer til å dø», sier Dominguez.

Til slutt ble mannen skutt med elektrosjokkvåpen av politiet.

OFFER: Lehnnon Dominguez da han var innlagt på Ullevål sykehus. Foto: Anders Fehn / NRK

Mannen har flere dommer på seg, blant annet for å ha angrepet to politibetjenter.

Han ble i desember i fjor dømt til tvungen psykisk helsevern for drapsforsøket på Dominquez og for å ha truet Nora Stavik og fire andre personer i samme tidsrom.

Ti minutter før Dominquez ble angrepet, truet han Nora Stavik i en leilighet på Grünerløkka i Oslo. Flere bodde i leiligheten, som var et bokollektiv. Stavik våknet av brannalarmen, og da hun kom ut på kjøkkenet møtte hun mannen som stod med en kniv i hånda.

DYPT SÅR: Lehnnon Dominguez var på vei til jobb på Grünerløkka i Oslo da han ble knivstukket. Foto: Anders Fehn / NRK

Hun trodde det brant i blokka, men måtte likevel flykte inn på et rom.

– Han tar opp kniven han har i hånden og begynner å hugge mot meg, mens jeg trekker meg tilbake. Jeg klarte å låse meg inne der, sier Stavik.

– Uvirkelig at han er på gaten

Av dommen kan en lese at Nora Stavik og en annen beboer var livredde for både brann, da alarmen ulte, og beboeren med kniv på kjøkkenet.

– Og i det jeg snakket med henne så ser jeg at han løper ut i gata, på Grünerløkka, uten sko og alt. Og i det vi ser han løpe, så bestemmer vi oss også for å løpe ut i andre retning.

Mann påkjørt og skutt av politiet Du trenger javascript for å se video.

Tone Elisabeth Holme Støylen ble også truet av mannen da han kom ut i Markveien.

– Det er sjokkerende. Hendelsen i dag stemmer helt overens med det som skjedde i 2019. Med tanke på at han ble dømt i november i fjor, så er det litt ubehagelig og uvirkelig at han er på gaten i dag og det samme skjer igjen, sier Tone Elisabeth Holme Støylen.