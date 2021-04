Nøler med å åpne selv om skjenkestoppen oppheves

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi måtte dekke en arbeidsgiverperiode på ti dager i mars og i november. Det er ingen som vil klare en slik periode til, sier bareier Håkon Pettersen til NRK.

I snart 20 år har han drevet Dattera til Hagen på Grønland i Oslo. Da baren måtte lukke i mars i fjor tapte han rundt 200.000 kroner. Ti ansatte har vært permittert siden Oslo stengte ølkranene i november.

Håkon Pettersen har drevet bar på Grønland i Oslo i snart 20 år. Han frykter mange i bransjen ikke vil takle en ny nedstengning. Foto: Eskil Wie Furunes

Pettersen gleder seg til å kunne åpne – men gruer seg også.

– Risikoen med å komme i gang er veldig høy, hvis vi åpner for tidlig, sier han.

Årsaken er permitteringsreglene som gjør arbeidsgiver ansvarlig for å betale lønn i ti dager. Venstres finanspolitiske talsperson Ola Elvestuen mener reglene må endres, men peker ikke på egen regjering. Han sier jobben må gjøres av arbeidslivets to giganter – LO og NHO.

Vil endre reglene

Reglene er nedfelt i det som gjerne kalles «arbeidslivets grunnlov» – nemlig Hovedavtalen mellom LO og NHO.

Avtalen sier at bedrifter som tar tilbake permitterte ansatte i full stilling i mer enn seks uker før de på nytt permitteres, må betale lønn i en ny arbeidsgiverperiode på ti dager.

Sagt på en annen måte: Dersom en ansatt har vært tilbake på jobb i full stilling i mer enn seks uker, regnes permitteringen som avbrutt. Dermed må arbeidsgiveren betale lønn i nye ti dager dersom bedriften må stenge ned og permittere på nytt.

Venstres Ola Elvestuen ber LO og NHO om å endre reglene. Foto: Terje Pedersen / NTB

– For de fleste stedene vil ikke dette være mulig. Det vil være tredje gang de må ut med en slik utgift, og det klarer de ikke, så vanskelig som situasjonen er, sier Venstres Ola Elvestuen.

– Hva må gjøres?

– Vi må ganske enkelt forlenge den perioden som de kan ha åpent, uten at de må betale en ny arbeidsgiverperiode hvis smittesituasjonen gjør at de må stenge på nytt. I dag er denne perioden seks uker. Den burde bli forlenget til over sommeren, sier han.

– Er det ikke en ansvarsfraskrivelse fra deg som representerer et regjeringsparti å peke på LO og NHO her?

– Nei, dette er en del av Hovedavtalen, så det er LO og NHO som må komme fram til en enighet, sier han.

I dialog

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier Ola Elvestuen langt på vei sparker inn åpne dører. Hun røper at LO og NHO for kort tid siden tok et initiativ overfor Arbeidsdepartementet for å få til midlertidige endringer i Hovedavtalen på disse aktuelle punktene.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik er villig til å endre reglene - på visse vilkår. Foto: Berit Roald / NTB

Dialogen har ikke tidligere vært kjent og forhandlingene er ikke avsluttet. LO og NHO er enige om at perioden bør forlenges – i første omgang fra seks uker til ti uker – men LO har stilt en rekke betingelser til saken.

– Vi er tydelige på at dette ikke må føre til ulemper for arbeidstakerne, i form av for eksempel karensdager eller ventetid på dagpenger. I tillegg må det være en lokal avtale som ligger til grunn ute på arbeidsplassene, som sikrer at det er de folka som har gått ut i permittering også er de som kommer tilbake når man åpner opp igjen, sier hun.

Karensdager er sykedager som det ikke betales lønn for, mens dette med ventetid for dagpenger er en problemstilling som er tidligere i år ble problematisert på Stortinget. Det skjedde blant annet etter at bartender Malin Stavsøien sto fram med sin historie i Adressavisen og NRK.

LES SAKEN HER: Malin fulgte Ernas råd til permitterte. Det kostet henne dyrt

Statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeidsdepartementet bekrefter overfor NRK at dialogen med partene pågår og at det er en del praktiske spørsmål som må løses før kravene fra partene kan innfris. Dette handler blant annet om avklaringer knyttet til saksbehandlingen i Nav.

Nøler med å åpne

– Kostnaden ved permitteringer oppleves som så bekymringsfull at en del serveringssteder vegrer seg for å åpne opp igjen, selv om skjenkeforbudet skulle bli opphevet, sier NHO-direktør Nina Melsom til NRK.

NHOs Nina Melsom mener reglene bør endres midlertidig. Hun er klar for nye runder med Arbeidsdepartementet og LO over påske. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Hun mener det vil være en vinn-vinn-situasjon om Hovedavtalen endres, slik det nå tegner til å bli enighet om.

– Det vil være bra for bedriftene, bra for arbeidstakerne og også for staten, som vil kunne spare utgifter, sier Melsom, som er direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Nye møter mellom LO, NHO og Arbeidsdepartementet er planlagt avholdt rett over påske.

For bareier Håkon Pettersen skal det uansett mer til for å åpne enn at skjenkeforbudet oppheves. To-metersregelen må også bort.

Håkon Pettersen frykter at mange av Oslos barer ikke vil overleve koronapandemien. Foto: Eskil Wie Furunes

– Med enmetersregen har vi 30 prosent av kapasiteten vår. Med tometersregelen har vi 15. Det er helt umulig.

Han frykter utelivet i Oslo vil se helt annerledes ut når pandemien er over. Særlig frykter han for framtiden til de mindre, uavhengige stedene.

– Jeg tror ikke alle har tatt innover seg at det vil komme endringer. Markedet slik vi kjente det er borte, sier han.