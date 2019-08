Fredag ble Nokas-dømte Alf Henrik Christensen og to andre personer varetektsfengslet i fire uker, siktet for grove narkotikaforbrytelser. Selve pågripelsen skjedde sent onsdag kveld.

NRK får opplyst at den koordinerte aksjonen ble iverksatt etter tips fra personer i Danmark.

Koordinert aksjon

Onsdag denne uken ble en båt av merket Cobra observert i havnebyen Hirtshals i Nord-Jylland. Ifølge tipset var det aktivitet knyttet til båten som vekket mistanke om at det var et potensielt smuglingsoppdrag på gang.

Tipset ble overlevert til norske toll- og politimyndigheter som klarte å identifisere båten. Videre undersøkelser knyttet båten opp mot Alf Henrik Christensen.

DØMT I NOKAS-RANET: Christensen ble i 2007 dømt til 11 års fengsel i Høyesterett for sin rolle i Nokas-ranet. Her er han avbildet under ankesaken i 2006. Foto: Alf Ove Hansen / NTB scanpix

Den Nokas-dømte arendalitten har over mange år vært i politiets og tollvesenets søkelys. Han har tidligere vært tiltalt for forsøk på å smugle hasj fra Nederland til Norge i seilbåt.

Både politiet og tollvesenet gjorde seg dermed klare og lå i skjul i skjærgården. Etter det NRK forstår, var ansatte i politiet og tollvesenet utplassert på strategiske plasser mellom Tvedestrand og Arendal.

Båten til Christensen og makkeren ble tatt i arrest i området ved Lyngør. Natt til torsdag ble båten heist på land ved brygga i Gjeving.

Seksjonssjef Helge Breilid i Tollregion Sør vil ikke kommentere NRKs opplysninger, men bekrefter at tollvesenets båt var involvert i oppdraget onsdag kveld.

På generelt grunnlag sier Breilid at tollvesenet har hatt fokus på å avdekke smugling med småbåt denne sommeren.

– Sørlandskysten er en kjent inngangsport for mye av smuglingen som foregår mellom Danmark og Norge. Derfor har vi satt inn en ekstra innsats for å overvåke kjente «baser» hvor vi vet det foregår smugling med lystbåter.

Båten som Alf Henrik Christensen brukte ble heist i land på Gjeving brygge natt til torsdag. Foto: Leif Dalen / NRK

Varetektsfengslet

57 år gamle Christensen ble i 2007 dømt for sin rolle som sjåfør under det dramatiske Nokas-ranet i Stavanger i april 2004. På vei ut av fengslingsmøtet i Aust-Agder tingrett i dag, sa Christensen følgende til avisa Fædrelandsvennen.

– Det er ikke så mye å si. Jeg er tatt på fersk gjerning.

Christensen ble varetektsfengslet l i fire uker, hvorav de to første er i full isolasjon med brev- og besøksforbud. 57-åringen samtykket til fengslingen.

– Jeg kan bekrefte at han er siktet for en betydelig mengde narkotika, og han har erkjent de faktiske forhold, sier Christensens forsvarer, Sigurd Klomsæt, til NRK.

To andre personer er også siktet i saken, og har blitt varetektsfengslet.

Christina Schie Helseth, som forsvarer mannen Christensen ble pågrepet sammen med, sier til NRK at hun ikke ønsker å kommentere saken.

Advokat Morten Furuholmen, som forsvarer den tredje mannen, sier til NRK at hans klient nekter straffskyld.