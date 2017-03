Nokas-Betew tiltalt for drapsforsøk, ransplaner og hasjsmugling

Statsadvokaten har tatt ut tiltale etter den omfattende politiaksjonen «Operasjon Sult». Nokas-dømte Metkel Betew er tiltalt for å ha planlagt et drap sammen med Lars Harnes.

Ifølge tiltalen skal de to ha overvåket Sabers bevegelsesmønster og skaffet seg portåpner til hans garasjeanlegg. Harnes skal ha kjørt til leiligheten iført finlandshette, nylonstrømper og hansker, bevæpnet med en lyddempet pistol i juli 2015.

Saber ble tatt i sikkerhet til Harnes ble pågrepet 21. juli.

Betew er tiltalt både for forsøk på drap og for å inngå drapsforbund. heleridømte Imran Saber, ofte kalt «Onkel Skrue» og David Toskas «finansminister». De skal ifølge tiltalen ha skaffet seg tilgang på parkeringsanlegget ved Sabers leilighet, og ha overvåket hans bevegelser forut for drapsforsøket.

Harnes: – Politiet feiltolker

– Han har hevdet sin uskyld hele veien, og har møtt opp i retten for å synliggjøre det. Men han også skjønner at folk lurer på hva han gjorde der. Han ser fram til å kunne møte i retten vil gi en forklaring da, sier Lars Harnes' forsvarer, Øyvind Bratlien.

Bandidosprofilen mener politiet har tolket omstendigheten feil, men han har heller ikke gitt noen forklaring på hvorfor han bevæpnet og maskerte seg og oppsøkte Sabers garasjeanlegg.

– Harnes har som prinsipp at han ikke forklarer seg for politiet, ei heller i fengslingsmøtene. Han kommer til å forkalre seg i straffesaken, sier Bratlien.

MC-profilen Lars Harnes skal ha kjørt på en stjålet Vespa til Imran Sabers bolig i følge tiltalen. Han hadde på seg finlandshette, nylonstrømper og hansker. Politiet mener han oppsøkte boligen flere ganger mellom 15. og 21. juli i 2015. Foto: NTB scanpix

Tiltalt for ransplaner

Betew er i tillegg tiltalt for å ha planlagt å rane en verditransport på et fly til Gardermoen og for innførsel av hasj.

En rekke personer er tiltalt for narkotikasmugling og ransplaner, etter at 16 personer ble pågrepet i politioperasjonen.

Saken oppdateres.