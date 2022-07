Nobelkomiteens leder: – Den norske livsstilen har vært for breial

Leder for Nobelkomiteen Berit Reiss-Andersen mener nordmenn bør stramme inn på luksusen.

Hun peker på at hyppige ferier til utlandet, jevnlige restaurantbesøk og innkjøp av dyre klær gjorde den norske livsstilen før pandemien «litt breial».

STORBYFERIE: Paris med Eiffeltårnet er yndet reisemål for mange nordmenn. Leder i Den norske Nobelkomite, Berit Reiss-Andersen, mener den litt breiale norske livsstilen med flere storbyferier i året, vil avta. Foto: NTB/Scanpix Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vi hadde mye penger å rutte med og forbrukte mye. Kjøpte mer og mer. Det var jo ikke alt som var sympatisk ved den livsstilen, utdyper Berit Reiss-Andersen i Sommerkvarteret i NRKs Nyhetsmorgen.

Hun skynder seg å legge til at kritikken er like mye rettet mot henne selv, som mot andre.

– Denne livsformen tror jeg kommer til å avta, understreker hun.

– Det kan ha noen positive sider å dempe luksusforbruket vårt. For min del er jeg godt fornøyd om jeg får et godt glass vin en gang iblant, og noen bøker. Resten er det ikke så farlig med, sier Reiss-Andersen.

MENINGSFULL PRIS: Berit Reiss-Andersen skal i oktober offentliggjøre hvem som får årets Nobels fredspris og håper den fremstår som meningsfull og relevant i en urolig tid. Foto: Eirik Ramberg/NRK

Globalt perspektiv

NRK treffer Reiss-Andersen på hennes kontor midt i Oslo sentrum, med dokumenter og notater spredt utover skrivebord og reoler.

68-åringen holder kortene tett til brystet om hvem som kan være favoritt til årets Nobels fredspris i dette urolige og dramatiske året, men NRK prøver seg likevel.

– Slik det ser ut nå, så mener flere eksperter at det fortsatt kan være krig i Ukraina når du og Nobelkomiteen offentliggjør vinneren av årets Nobels fredspris i oktober. Hvilken rolle kan årets utdeling få i denne sammenheng?

– I år er det krig i Europa. Jeg tror nesten i alle år vi har delt ut prisen så har det også vært krig et eller annet sted i verden. For oss er denne krigen veldig nær oss, har berørt oss som borgere i Europa i stor grad, sier Reiss-Andersen.

Og fortsetter:

– Når vi deler ut prisen så skal vi ta i betraktning et globalt perspektiv, jeg tror det er mange folk over hele kloden som føler at vi lever i en urolig tid, og jeg håper jo kanskje at vi finner en pris som kan fremtre som meningsfull og relevant i tiden vi lever i, sier Reiss-Andersen.

LEDER NOBELKOMITEEN; Berit Reiss-Andersen leder Den norske Nobelkomite, og i oktober hvert år offentliggjør hun vinneren av Nobels fredspris, direkte overført til store deler av verden. Her fra i fjor, da den russiske redaktøren Dmitrij Muratov og den filippinske journalisten Marisa Ressa vant prisen for kampen for ytringsfrihet. Foto: STIAN LYSBERG SOLUM / AFP

Krevende med Putin

På spørsmål om hun er enig med dem som mener at det ikke er mulig for Vesten å gjenopprette et samarbeid med Russland så lenge Vladimir Putin er president i landet, svarer Reiss-Andersen:

– Jeg tror det blir krevende.

– På hvilken måte?

– Vladimir Putins handlemåte har vært et markant tillitsbrudd mot folkeretten og den internasjonale verdensorden, understreker hun.

Hun peker på at internasjonalt samarbeid er bygget på prinsippene om folkerett og verdensorden.

– Så hvis et slikt samarbeid skal gjenoppstå, så har Putin en meget krevende tillitsskapende oppgave foran seg hvis han skal ha troverdighet blant politikere som han tidligere har stått i konflikt med, mener Berit Reiss-Andersen.