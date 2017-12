Nobel-Hagen i kryptisk SMS: – Flertallet kan ikke regelverket

Det er foreløpig noe uklart hvilket regelverk Frps gamle formann sikter til.

Av en SMS-utveksling med NRK sent onsdag kveld fremgår det at Hagen på ingen måte har gitt opp kampen for å ta plass i komiteen som deler ut Nobels fredspris.

Det til tross for at et flertall bestående av alle partiene på Stortinget, med unntak av Frp og Høyre, har vedtatt å hastebehandle et forslag som vil gjøre Hagen, i kraft av sitt verv som vararepresentant til Stortinget, til en ikke-valgbar kandidat.

I går ble det følgelig kjent at Hagens navn derfor ikke inngår i valgkomiteens foreløpige innstilling til medlemmer av Den Norske Nobelkomité.

– Det er bare et utkast og intet uventet, skriver Hagen til NRK.

– Fristen er klokken 10.00 og da vil Frps merknader være klare. Da vil det bli en ny situasjon.

– Ingen hint om hva som kommer?

– Bare at flertallet ikke kan regelverket.

Fremskrittspartiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi opplyser til NRK at partiet jobber med merknader, som de håper å kunne presentere mellom klokken 10 og 11 torsdag formiddag.

Han har ikke kommentert Hagens kryptiske SMS-er ytterligere.

Fremmer Hagen uansett

Når valget til Nobelkomiteen skal endelig gjennomføres i stortingssalen fredag, legger et flertall med Arbeiderpartiet, KrF, Venstre, Senterpartiet og SV etter all sannsynlighet frem et forslag der Frps plass står tom.

Samtidig vil innstillingen inneholde merknader fra Fremskrittspartiets representanter, der konklusjonen er at partiet foreslår Frp-veteran og stortingsvara Carl I. Hagen som nytt medlem av Nobelkomiteen.

Deretter vil flertallet kreve at det i forkant av avstemningen tas stilling til om det skal voteres over en ikke-valgbar kandidat. På den måten skal man beskytte stortingsflertallet, som tirsdag vedtok et forslag om at vara- og stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.

Limi: – Ikke over

Flertallets fremgangsmåte oppfattes som en overkjøring i Frps stortingsgruppe. Nobel-saken ble kun redegjort for under onsdagens gruppemøte, for i Fremskrittspartiet er det ingen som har tatt til orde for å fremme noen annen kandidat enn Hagen.

– Fremgangsmåten er ufin og veldig uryddig. Dette bryter med noen etablerte spilleregler, sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi.

Etter gruppemøtet gjorde han det klart at Frp ennå ikke anser slaget som tapt:

– Det gjenstår å se, men uansett sier jeg ikke hvordan til dere nå. Stortinget avgjør dette på fredag, og jeg har et håp om å få inn Hagen, sa Limi på spørsmål fra NTB om det fortsatt finnes muligheter til å få partinestoren valgt til Nobelkomiteen.

Hastebehandling

Valget til nye medlemmer av Nobelkomiteen har blitt et politisk drama av de sjeldne denne høsten, etter at Hagen kort tid etter stortingsvalget fortalte at han ønsker seg en plass i komiteen som tildeler det som omtales som verdens mest prestisjetunge fredspris.

Mandag vedtok Stortinget å hastebehandle et representantforslag om å sette en stopper for at vara- og stortingsrepresentanter kan velges inn i Nobelkomiteen. Dagen etter ble det vedtatt, samtidig som det også skal vurderes om internasjonale toppverv lar seg kombinere med å sitte i komiteen.

Stortingspresident Olemic Thomessen (H) vil torsdag ettermiddag kommentere valgkomiteens innstilling som da vil være klar, får NTB opplyst fra presidentskapet onsdag kveld.

Vil bryte med Venstre

Fremskrittspartiets stortingsgruppe er mildt sagt oppgitt over flertallets fremgangsmåte. Irritasjonen retter seg først og fremst mot Venstre og KrF, og målbæres ikke minst av partiveteran Christian Tybring-Gjedde. Han mener at sonderingene med Venstre om en plass i regjeringen må avsluttes, fordi partiet ikke lenger er til å stole på.

– Det hjelper lite at partilederne har det hyggelig sammen når de sitter og sonderer. Det som gjelder er politikk og om vi kan stole på Venstre. Denne saken viser at vi ikke kan stole på Venstre. Og hvorfor skal man da kunne stole på dem ved andre anledninger, sier Tybring-Gjedde til NTB.

– Dette er det ingen grunn til å kommentere, sier statssekretær for finansminister og Frp-leder Siv Jensen, Petter Kvinge Tvedt.

Beskyldningene om at Venstre ikke er til å stole på, avvises av stortingsrepresentant Ketil Kjenseth, som viser til samarbeidsavtalen og budsjettforlik.

– Saken om utnevnelse av medlemmer til Nobelkomiteen handler utelukkende om å ivareta komiteens uavhengighet, slik et flertall på Stortinget er blitt enige om, sier han til NTB.