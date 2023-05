Noah (19) er bekymret for kokainbruken blant unge: – Ser det på alle nachspiel

– Jeg kan forstå at noen synes det er kult å stå på badet og snorte med gutta, men er det virkelig verdt det, spør Noah Waag.

Ifølge 19-åringen som studerer i Oslo, opplever han at bruken av kokain har skutt i været både blant venner og bekjente de to siste årene.

Stort sett hver eneste fest han er på, opplever Waag at noen drar frem det hvite pulveret.

– Etter å ha prøvd det første gangen er terskelen for å gjøre det igjen veldig liten. Jeg har opplevd at flere jeg kjenner som bare skulle prøve en gang, nå bruker det jevnlig, sier han.

Noah Waag mener samfunnet snart må reagere på den økende bruken av kokain. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

– Ser en tydelig økning

Mandag kom undersøkelsen Ung i Oslo. Undersøkelsen tar for seg hvordan barn og unge i Oslo kommune opplever å vokse opp i hovedstaden, og ser på alt fra mobbing til rusproblematikk.

Selv om undersøkelsen viser at de aller fleste ungdommene i Oslo har det bra, viser den også at kokainbruken blant de unge har skutt i været.

– Vi ser en tydelig økning de siste fem årene i hvor mange av de eldste tenåringene som svarer at de har brukt kokain, sier forsker Anders Bakken, ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Det er ifølge Bakken mer kokainbruk i enkelte miljøer, som i festmiljøer på vestkanten av Oslo.

– Mange av de som har prøvd kokain, sier at de har prøvd det en eller noen få ganger. Vi ser likevel alvorlig på økningen i rapporteringen, sier han.

Kokain er et avhengighetsskapende og farlig stoff, som kan øke risikoen for alvorlige skader og ulykker.

Selv om bruken av kokain har økt sier forsker Anders Bakken at bruken av andre rusmidler er stabil. Foto: Tom Balgaard / NRK

Dobbelt så mange gutter

Ifølge undersøkelsen sier åtte prosent av alle elever på videregående skole i Oslo at de har prøvd kokain det siste året. Dette er nesten tre ganger så høyt som i 2018.

Det er dobbelt så mange gutter som jenter som sier de har prøvd. Dette gjelder særlig de to siste årene på videregående.

Undersøkelsen viser at så mange som 17 prosent av guttene som går siste året på videregående har brukt kokain det siste året.

Blant de guttene som fester mest, altså de som har drukket alkohol mer enn ti ganger i løpet av året svarer 35 prosent at de har brukt kokain.

Denne undersøkelsen tar for seg de mellom 8. klasse og tredjeklasse på videregående i Oslo.

I februar la Folkehelseinstituttet (FHI) fram tall om nordmenns narkotikabruk. Rapporten viste at de aller fleste ungdommer ikke bruker narkotika i det hele tatt.

I den årlige spørreundersøkelsen for 2022 svarte 4,7 prosent av de spurte mellom 16 og 30 år at de har brukt kokain det siste året.

Bekymret

– Det blir snakket veldig åpent om og tulles mye med. Dette gjør at folk tenker det er helt normalt å ta det på fest. Om man ikke da har tatt et standpunkt på at dette er noe man ikke skal prøve, er veien veldig kort til å gjøre det første gangen, sier Waag.

– Du ser det på alle nachspiel, fortsetter han.

– Er du bekymret?

– Jeg er bekymret ja. Det er en helt ufattelig høy bruk blant unge nå, sier han.

Waag, som aldri har prøvd kokain selv, men som gjerne tar seg en øl eller en drink til fest, mener at fordi tilgangen er god, at rusen er sterkere enn alkohol og at sjansen for å bli tatt av politiet er lav, er noe av grunnen til den store økningen.

Han vet ikke selv hva som kan gjøres for å roe ned bruken.

Bruker kokain flere ganger i uka

NRK har tidligere snakket med en 23-åring som har fortalt at han og vennegjengen gjerne bruker kokain flere ganger i uka.

Også han trekker frem den enkle tilgangen som en grunn til at mange nå bruker kokain til fest.

I tillegg mener 23-åringen at rusen man får av kokain er mer kontrollerbar enn den man får av alkohol. Flere bruker derfor kokain sammen med alkohol for å kunne feste lenger.