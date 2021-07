NNPF-bråket: Tidligere justisminister tar rusorganisasjon i forsvar

– Venstre framstår som dårlige tapere. Deres store prosjekt fikk ikke flertall i Stortinget. Det å skylde på en uskyldig organisasjon, og komme med konspirasjonsteorier, det bør de holde seg for gode til, sier Frps Per-Willy Amundsen til NRK.

Amundsen var justisminister i 2016 og 2017, og er medlem av justiskomiteen på Stortinget.

Han reagerer sterkt på at Venstre og en rekke andre partier mener at regjeringens forslag til rusreform må reforhandles sett i lys av den siste tidens avsløringer om interesseorganisasjonen Norsk Narkotikapolitiforenings (NNPF) bånd til politiet. De båndene skal granskes til høsten.

– Svada

– Politidirektoratet blir jo tvunget til å gjøre det når politikere driver på sånn her i sommervarmen og egger hverandre opp med konspirasjoner, sier Amundsen.

– Hva mener du med konspirasjoner?

– De antyder jo at NNPF på en måte har bidratt til å gi et annet utfall enn det Venstre ønsker. Jeg har diskutert dette i Dagsnytt 18 med representanter fra Venstre, og de fremstår for meg som dårlige tapere.

De siste ukene har NRK fortalt at interesseorganisasjonen har fått nær 3 millioner kroner fra Politidirektoratet. Det er det ingen andre ruspolitiske foreninger som har fått, og pengene har ikke gått gjennom en tilskuddsordning.

Flere medier har dessuten omtalt det omdiskuterte utelivssamarbeidet organisasjonen, politiet, kommuner og utelivet i flere byer har inngått.

Hva er Norsk Narkotikapolitiforening? Ekspandér faktaboks Norsk Narkotikapolitiforening er ifølge sine egne vedtekter en «narkotikapolitisk organisasjon». Organisasjonen var høringsinstans da regjeringens forslag til rusreform var på høring, og har hatt en tydelig stemme i debatten som fulgte. Organisasjonen får driftstilskudd fra Helsdirektoratet gjennom Helsedirektoratets tilskuddsordning for rusmiddelpolitiske organisasjoner. I årsrapportene sine beskriver NNPF sitt arbeid med «narkotikapolitisk profilering". De aller fleste medlemmene til NNPF jobber i politiet, men også ansatte i blant annet Tollvesenet, Forsvaret, påtalemyndigheten og kriminalomsorgen er medlemmer i organisasjonen. Dette er vedtektene til NNPF: 1. Organisasjonens navn skal være NORSK NARKOTIKAPOLITIFORENING – forkortet NNPF

2. NNPF skal være en narkotikapolitisk organisasjon med hovedformål å arbeide for å styrke innsatsen mot narkotikaproblematikk i samfunnet, blant annet ved å fremme forebyggende arbeid, utdannelse og forskning. NNPF skal også ha et særlig faglig og politisk fokus mot alvorlig organisert kriminalitet.

3. NNPF skal bidra til å skape et bedre samarbeid på tvers av kontrolletatene og med andre naturlige samarbeidspartnere. NNPF skal samle, systematisere og formidle aktuell informasjon og kunnskap.

4. Organisasjonen skal ledes av et styre. Når styret finner det økonomisk forsvarlig kan det opprettes et sekretariat. Eventuelt økonomisk overskudd fra aktiviteter drevet av organisasjonen, skal i sin helhet tilbakeføres organisasjonens formål og frivillige aktivitet.

5. Organisasjonens sete skal være i Oslo.

6. Organisasjonens virkeår skal være fra 1. juli til 30. juni. Kilde: Norsk Narkotikapolitiforening

Avviser å ha blitt lurt av NNPF

Venstre, Høyre, MDG, Rødt og SV mener dessuten at NNPF bør bytte navn, og fjerne ordet «politi».

– Venstre har tapt rusreformen, det er fordi folket og flertallet i Stortinget sa nei. Ikke fordi de har det navnet, eller fordi de har mottatt noen småpenger fra Politidirektoratet for noen år tilbake, sier Amundsen.

Amundsen forstår ikke hvorfor politikere og media bruker tid på saken i det hele tatt.

Og avviser påstander om at politikerne som har rådført seg med NNPF i forbindelse med rusreformen har blitt lurt:

– Vi vet jo hvor de kommer ifra, hva de står for, og har vært enige. Å fremstille dette som et konspirasjonslignende greie, det blir, med respekt å melde, svada, sier Amundsen.

Som tidligere justisminister og som stortingsrepresentant har han støtt på organisasjonen flere ganger, sier han.

Melby: – Skuffende

– Det er viktig at perspektivet fra dem som har skoene på, nemlig politifolk som jobber med rus, at deres perspektiv kommer inn i debatten. Det tar jeg som en selvfølge.

– Men NNPF representerer jo ikke politiet?

– Nei, men det er jo politiansatte. På samme måte som det er sosionomer som har sine meninger, som er ansatte i helsevesenet. De representerer ikke sykehusene eller staten, men de gir sitt perspektiv, og sine erfaringer. Hvorfor er det annerledes med politiet? Jo, fordi Venstre er en dårlig taper.

Guri Melby (V) er kunnskapsminister. Foto: NRK

Venstre-leder Guri Melby kaller det skuffende at Amundsen ikke ser utfordringene hun ser knyttet til NNPFs rolleblanding i rusreformdebatten.

– I tillegg vil jeg minne ham om at hans eget parti var med på å gå inn for rusreformen i to ulike regjeringsplattformer, og at reformen har mange sterke forkjempere i Frp, slik som helsepolitiker Kari Kjønnås Kjos og ungdomspartiet Fpu, sier Melby til NRK.

Hun understreker at Venstre vil ha omkamp om rusreformen så fort som mulig.

– Det er trist at han personlig er imot en kunnskapsbasert reform som handler om å gå fra straff til hjelp for sårbare mennesker, sier Melby, og legger til:

– Alle som er for en human ruspolitikk bør stemme Venstre til høsten.