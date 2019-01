Njåstad: – Moren min liker ikke at dette har blitt en stor sak om hennes 60-årsdag

NRK har de siste dagene kunnet fortelle om hvordan Frp-topp Helge André Njåstad har kombinert familieturer med kortere jobbmøter som har blitt dekket av Stortinget.

Under tirsdagens Debatten på NRK ble Njåstad utfordret på reiseutgiftene av programleder Fredrik Solvang.

FrPs André Njåstad svarer på spørsmål rundt sine egne reiseregninger.

– En effektiv løsning

Et av spørsmålene gjaldt Frp-politikerens opphold på Ullensvang hotell, der han arrangerte møter med hotelldirektøren og en tidligere Høyre-ordfører, samme helgen som moren feiret sin 60 års dag – på samme hotell.

Senere fikk han kilometergodtgjørelse og diett refundert av Stortinget.

– Tid er en mangel for politikere, og her var det en effektiv løsning å kombinere, forklarer Njåstad.

– Avtalte du jobbmøtene før du fikk vite om sekstiårsdagen, eller omvendt?

– Jeg hadde ved flere anledninger blitt invitert til Ullensvang for å lytte til deres innspill i forbindelse med kommunereformen. Da 60-årsdagen ble lagt dit, sa jeg at jeg kunne komme innom litt tidligere for å avholde møtene.

I etterkant av reisen krevde Njåstad 472 kroner i bompenger, 520 kroner i diett, 436 kroner i fergebilletter og 1414 kroner i kilometergodtgjørelse for reisen til Ullensvang. Han leverte ikke regning for hotellovernattingen.

Til sammen ble han kompensert 2842 kroner fra Stortinget for bursdagshelgen.

– Står for vurderingene

Frp-politikeren sier at han synes medieoverskriftene om reiseregningene de siste dagene har vært misvisende, og peker på at «folk bare leser overskriftene».

– Min mor liker ikke at dette har blitt en stor sak om hennes 60-årsdag. Hun har inntrykk av at jeg har sendt regning av hennes bursdag til skattebetalerne, men det som har blitt dekket er kun møtene med næringslivet.

Njåstad understreker at han står for vurderingene han gjorde rundt kombinasjonen av jobbmøter og familieturer.

Det har sikret høy effektivitet, mener han.

– Men sett i lys av medievinklingene ser jeg at det kan være uheldig, og i fremtiden vil jeg være mer bevisst på å ikke sette meg i den situasjonen ved å holde det atskilt.

Etterlyser bedre kontroll

Administrerende direktør Per Hanstad i Revisorforeningen kritiserer Stortingets kontroll av reiseregninger, og mener det nåværende systemet svekker tilliten velgerne har til sine representanter.

– Jeg har sett hva de kontrollerer, og det er rene formaliteter som hvorvidt det er ført riktig kilometersats. Det er ikke en reell kontroll av om formålet er stortingsrelevant.

2. visepresident Morten Wold (Frp) i Stortingets presidentskap svarer at kontrollordningen har blitt skjerpet etter Aftenposten-avsløringen om at Mazyar Keshvari (Frp) har levert en rekke udokumenterte reiseregninger.

– Det kontrolleres ved innlevering, opp mot utbetaling og i etterkant. Så man vil se over tid dersom systematisk misbruk finner sted, og det skjer ikke.

Wold legger til at det er viktig å sikre et enkelt system som tillater stortingsrepresentantene å reise rundt i landet for å treffe velgerne.

Nye dokumentasjonskrav

Før jul i fjor vedtok Stortingets presidentskap strengere krav til dokumentasjon av tjenestereiser.

Endringene ble gjeldende fra og med 1. januar 2019, og innebærer blant annet at representantene nå må dokumentere reisen med invitasjon, program, e-poster eller annet som viser at han eller hun faktisk har reist.

Dersom ikke det er mulig, skal representanten oppgi en kontaktperson.