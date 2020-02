Bioingeniører tar blant annet blodprøver, analyserer dem og vurderer resultatet. De er helt nødvendige for at en pasient skal få tilstrekkelig helsehjelp til riktig tid.

En av bioingeniørene ved Rikshospitalet utfører en analyse av en blodprøve. Foto: Silje-Lisette Tennøy / NRK

En rapport fra HelseNorge viser at det trengs minst 13.000 helsepersonell med denne kompetansen i 2040, det er dobbelt så mange som i dag.

REKRUTTERINGSPLAN: NITO-president, Trond Markussen, mener at det trengs en plan for å rekruttere flere til å ta bioingeniørutdanningen. Foto: Silje-Lisette Tennøy / NRK

– Vi vet at flere går av med pensjon enn vi får utdannet nye bioingeniører. Vi vet også at det kommer til å være mange flere som lever lenger. Jo lenger vi lever og eldre vi blir, jo mer behov har vi for kompetansen til bioingeniørene, sier Trond Markussen, president i Nito (Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon).

– Hva vil det ha å si for pasientene, hvis vi får en mangel på bioingeniører?

– I beste fall tar det lengre tid fra du kommer på sykehus til legen får resultatene fra bioingeniøren og vet hva han skal gjøre med tanke på behandling. I verste fall, ja, jeg vil ikke tenke på det utfallet.

Noen konkrete eksempler på bioingeniørenes oppgaver: Ekspandér faktaboks Får du lungebetennelse, dyrker bioingeniøren bakterieprøven din, vurderer resultatet og rapporterer til behandlende lege - som først da kan starte riktig behandling.

Om legen mistenker at du har kreft, vil du trenge en bioingeniør på patologisk avdeling som kan preparere et syltynt snitt fra svulsten, farge vevsprøven og se etter celleforandringer sammen med patolog. Først når resultatet er klart, kan du evt. opereres.

Skulle du trenge blodoverføring enten ved ulykke eller sykdom, er det bioingeniører som drifter blodbanken, passer på at du får riktig type blod og som er på vakt døgnet rundt.

Venter dere et barn som fødselslegen er bekymret for, er det bioingeniører som ser på fostervannsprøven eller gentesten og gir svar på eventuelle avvik. Kilde: Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

Nito slår alarm

Nito mener at Helsedepartementet mangler en plan for rekruttering av bioingeniører.

I den nye Nasjonale helse- og sykehusplanen for perioden 2020 til 2023, nevner de bare en «særlig satsing på sykepleiere og helsefagarbeidere». Det syntes Nito er urovekkende.

– De som ikke er nevnt, de blir gjerne glemt. Å bare trekke frem noen grupper som det er kritisk for, det gjør det vanskelig. Det øker jo grunnen til at vi får underdekning. Vi kommer til å få for få bioingeniører, derfor slår vi nå alarm. Nå må vi også få med den gruppen som er nerven i behandlingen av pasientene, sier Markussen.

Selv om det er godt kjent at det i fremtiden vil bli en bioingeniørmangel, velger departementet likevel å bruke mer tid på å kartlegge problemet.

KJENT PROBLEMATIKK: Anne Grethe Erlandsen, statssekretær for helse- og omsorgsminister Bent Høie, sier at problematikken er kjent for departementet. Foto: Regjeringen

– Er det virkelig nødvendig å få det faktagrunnlaget, er ikke det allerede så tydelig?

– Det kunne man tenke, men det er det vi har erfart, det er derfor vi har gitt alle de regionale helseforetakene og sykehusene i oppdrag å gjøre denne jobben. De må kartlegge ikke bare det de trenger i dag, men også gjøre en vurdering av hvordan dette vil se ut i fremtiden og sørge for at de gjør ting i dag som gjør at vi ikke skal komme i en situasjon hvor vi får en stor mangel, sier Anne Grethe Erlandsen, statssekretær for helse- og omsorgsminister Bent Høie.