Det er ni år siden terrorangrepet mot regjeringskvartalet og Utøya i dag. Markeringen er litt annerledes i år, og foregår uten publikum.

Det er en begrenset gruppe representanter fra det offisielle Norge, AUF og den nasjonale støttegruppen som deltar på seremonien.

Blant dem er statsminister Erna Solberg, tidligere statsminister Jens Stoltenberg, Ap-leder Jonas Gahr Støre, AUF-leder Ina Rangønes Libak, og leder for støttegruppen ‎Lisbeth Røyneland.

Utøya har vært AUFs faste tilholdssted i 70 år, men for ni år siden ble alt endret. 69 mennesker, hovedsakelig ungdommer, mistet livet under angrepet på øya.

Før den offisielle seremonien i ettermiddag, la de oppmøtte ned blomster ved minnesmerket på øya.

Ni-årsmarkering 22. juli på Utøya Du trenger javascript for å se video.

– Pandemien forsterker følelsen av usikkerhet

Seremonien startet med ett minutts stillhet, etterfulgt av et musikalsk innslag fra Frida Ånnevik.

Leder for den nasjonale støttegruppen, Lisbeth Røyneland, ønsket så velkommen til den digitale markeringen.

– Det kjennes rart, og litt vondt, å ikke kunne være sammen her i dag, og dele både nære samtaler og klemmer. Det har vært, og er, en krevende tid vi lever i. Pandemien forsterker følelsen av usikkerhet og frykt hos mange, sa hun.

– Husk at selv om vi ikke er fysisk sammen, så er vi sammen i fellesskap, sa Ina Rangønes Libak i sin tale.

Talerstolen og den lille gruppen representanter på Utøya under niårsmarkeringen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– En ny generasjon reiser seg

Minneseremonien var også preget av drapet på Johanne Ihle Hansen og angrepet på Al-Noor moskéen i august i fjor.

– De som tenkte at 22. juli aldri kunne skje igjen har tatt feil, for det har skjedd igjen. Det skjedde i Orlando, det skjedde på New Zealand, og så skjedde det også igjen i Norge i fjor, sa Libak.

Men AUF-lederen ser allikevel grunn til håp.

– Og akkurat nå ser vi en ny generasjon reise seg. Vi hører stemmer som nekter å godta urettferdighet og undertrykkelse. Vi ser et internasjonalt opprør mot rasisme, sa Libak.

Jonas Gahr Støre går av talerstolen under markeringen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Illevarslende tegn i tiden

Leder for Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre var ikke til stede under markeringen i regjeringskvartalet, men holdt sin tale på Utøya. Den avsluttet han ved å spørre hva vi fortsatt kan lære av 22. juli.

– Det er illevarslende tegn i tiden. En ting er de åpenbart hatefulle og krenkende ytringene, som vi må forvente at politiet tar tak i. Vel så urovekkende er det at vi nærmest har blitt vant til at ytringene er hardere, spissere, grensene er tøyet, advarte Gahr Støre.

Ap-lederen mener den nåværende kvaliteten på beredskapen er nedslående.

– Det må komme en forandring og en forbedring. Jobben som er gjort er rett og slett ikke god nok. Den er krevende, det finnes ingen fasit. Men den må gjøres og det haster, for det er naivt å tro at dette ikke kan skje igjen, sa han.

Talene ble fulgt av et nytt musikalsk innslag fra Ånnevik. Navnene på de 77 ofrene ble så lest opp ved kaia på Utøya.

Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg legger ned roser foran kransene til 22. juli-ofrene etter høytlesningen av navnene. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Vi er ikke gode nok enda

Etter markeringen kommenterte Solberg innsatsen mot terror og ekstremisme i Norge.

– Det er noen sterkere og voksende utfordringer. For eksempel påpeker PST at høyreekstrem terror og jihadisme nå er like sannsynlig. Det viser at høyreekstremismen har vokst. Det er ekstremt viktig at vi tar det på alvor, sa statsministeren.

Solberg understreket at politiarbeidet har blitt bedre, men at det fortsatt er en lang vei å gå.

– Det er veldig mange terrorangrep som har blitt avverget i Europa de siste årene, fordi vi har bedre politiarbeid. Men vi må klare å stoppe folk som har ekstreme holdninger fra å bli voldelige, sa Solberg, og fortsatte:

– Vi er nødt til å ha en oppdatering av handlingsplanen mot voldelig ekstremisme. Selv om handlingen i fjor hadde et mindre omfang, viste den at vi ikke er gode nok enda.

Statsminister Erna Solberg holder tale under Den nasjonale støttegruppens og AUFs markering i Regjeringskvartalet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Vil aldri glemme de som ble drept

Tidligere i dag var gruppen representanter i regjeringskvartalet, der 8 personer mistet livet.

AUF-leder Ina Rangønes Libak under minneseremonien i regjeringskvartalet. Foto: Heiko Junge

En av dem som talte var Ina Rangønes Libak, leder i AUF.

– I noen tradisjoner sies det at mennesker dør to ganger. Den første gangen når hjertet slutter å slå, deretter når navnet deres blir sagt for siste gang. Hvert år leser vi opp navnene på de 77 som ble drept 22. juli. Det skal vi fortsette å gjøre. Det er vårt løfte til dere som mistet deres kjæreste. At navnene deres aldri skal sies for siste gang. At de aldri skal glemmes, sa hun.

– Vi holder hjertene våre varme. Vi glemmer dere aldri, sa Lisbeth Røyneland under markeringen på Utøya.