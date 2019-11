Ni år gammel gutt savnet i Oslo

Gutten ble sist sett klokken 14, men ble først meldt savnet av foreldrene nesten tolv timer senere.

– Vi er i kontakt med foreldre som meldte han savnet klokken 01:30, men det siste sikre punktet på gutten er at han var på vei hjem fra skolen vet 13-14 tiden i formiddag. Hvorfor vi ikke har fått beskjed før er per nå ganske uvisst, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NRK

Politiet opplyser videre at de er i dialog med blant annet lærere og foreldre av guttens venner.

En av hypotesene politiet hadde var at gutten ved et uhell kunne ha blitt låst inne på skolen eller på Veitvet senter. Klokken 3 forteller Stokkli til NTB at bygningene er gjennomsøkt uten funn.

Politiet utvider derfor søket, blant annet med helikopter og har kalt inn frivillige.

– Det er ingen grunn til å mistenke noe kriminelt, men vi er bekymret, sier operasjonslederen til NTB.

Gutten er av asiatisk opprinnelse og var sist sett iført en Norheim parkas, mørke bukser og brune sko.