NHOs ferske medlemsundersøkelse: – Det som var ille er enda verre nå

Én av tre bedrifter som har svart på NHOs siste medlemsundersøkelse mener det er en reell fare for at deres virksomhet kan gå konkurs som følge av koronaviruset.

Innenfor reiseliv svarer 63 prosent at de vurderer konkursrisikoen som reell, mens 42 prosent av de minste bedriftene, med 9 eller færre ansatte, svarer det samme.

– Dette viser at det som var ille for en uke siden er enda verre nå. Nesten 60 prosent sier de har permittert, 75 prosent sier de vurderer å permittere ytterligere. Vi ser at en stor andel også sier at de vurderer oppsigelser, sier Almlid.

– Dette illustrerer jo hele krisen vi er oppe i, og at vi ikke har sett maken. Jeg blir helt matt av tallene.

Dette er den fjerde medlemsundersøkelsen som NHO gjennomfører i løpet av de fire siste ukene.

Flere krisepakker

Krisepakkene til norsk økonomi har kommet på løpende bånd de siste ukene, etter at både norske og internasjonale korona-tiltak har rammet norsk næringsliv hardt.

Fredag morgen kom regjeringen med en form for kontantstøtte til bedrifter som har fått kraftig fall i omsetningen. Ordningen skal dekke en andel av bedriftenes faste kostnader, men de endelige kriteriene blir først ferdig neste fredag.

32 prosent av bedriftene som har svart på medlemsundersøkelsen til NHO sier at de mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid på grunn av koronaviruset. I forrige uke svarte 29 prosent det samme.

– Det viser hvordan dominoeffekten er. Hvis en bedrift ikke klarer å betale regninger, med god grunn, rammer det neste. Det blir viktig å kontanter inn til bedriftene når kompensasjonsordningen kommer til, så man klarer å opprettholde hjulet, sier Almlid.

På ettermiddagen kom det enda flere krisetiltak rettet mot norsk næringsliv. Regjeringen ønsker å gi Nav rett til å betale ut dagpenger på forskudd – før selve søknaden er behandlet.

– Norge har nå det høyeste antallet permitterte og arbeidsledige siden andre verdenskrig. Kampen for å slå ned smitten, skaper store problemer for bedrifter og enkeltmennesker over hele landet, sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen.

Økning i permitteringer

I løpet av torsdag fikk Nav inn 13.000 nye søknader om dagpenger. Siden 9. mars har 10 prosent av arbeidsstyrken i Norge søkt om dagpenger. Det utgjør nesten 300.000 personer.

56 prosent av bedriftene som har svart på medlemsundersøkelsen til NHO sier at de har gjennomført permitteringer, mens 75 prosent svarer at det kan bli aktuelt å permittere ansatte om kort tid.

I forrige uke svarte 50 prosent at de har gjort permitteringer.

Fire prosent har gjennomført oppsigelser, mens 15 prosent svarer at de har planer om oppsigelser.

– Om en uke tror jeg vi kommer til å se enda verre tall. Tiden jobber mot oss, så vi må gire raskt. Det er derfor vi ikke sier at vi ikke jubler for noe, alt må på plass for å sikre at vi får sunne bedrifter gjennom denne krisen, sier Almlid.