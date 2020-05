NHO: Venter høy arbeidsledighet i mange år framover

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den økonomiske utviklingen etter koronakrisen gjenspeiles i arbeidsmarkedet, og behov for arbeidskraft.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum la i dag fram de viktigste trendene og prognoser for norsk økonomi framover.

Nedstengning av bedrifter og lav etterspørsel har bidratt til en dramatisk forverring i arbeidsmarkedet og økt arbeidsledighet.

Ledighet på 6,6 prosent

NHO spår en arbeidsledighet i Norge på 6,6 prosent i 2020 som en følge av koronakrisen. Dette er en stor økning sammenlignet med 2019, da arbeidsledigheten var på 2,8 prosent.

I 2021 venter NHO at tallet vil synke til 5,5, og til 4,3 året etter.

– Det er grunn til å tro at arbeidsledigheten vil holde seg på et forholdsvis høyt nivå i mange år etter krisen fant sted. Etter tilbakeslaget på slutten av 1980-tallet lå arbeidsledigheten over gjennomsnittet i nesten ti år, står det i NHOs prognose.

Arbeidsledigheten nådde i mars sitt høyeste nivå siden 1930-tallet, med 11,2 prosent av arbeidsstyrken enten helt arbeidsledige eller på ordinære arbeidsmarkedstiltak.

Tirsdag 19. mai var 375 500 personer registrert som arbeidssøkere hos Nav. Over halvparten var ledige på grunn av permitteringer.

Fordelt på yrker er det flest permitteringer innen reiseliv og transport.

– Men ledigheten er på vei ned, sier Dørum.

– Viktig å bruke penger

Norsk økonomi er inne i sitt kraftigste tilbakeslag i nyere tid. Det vil trolig ta mange år før økonomien igjen er tilbake til normalen.

– Krisen har gjort oss fattigere, eller mindre rikere, sier Dørum.

Jo lengre tid det vil ta å komme tilbake til normale, jo større er faren for at bedrifter går under, og at arbeidsledige skyves helt ut av arbeidsmarkedet.

– Her og nå er det viktig å bruke penger for å holde aktivitet oppe, sier Dørum.

Lavere prisfall på boligmarkedet enn ventet

Da smitteverntiltakene ble innført i mars var aktiviteten i boligmarkedet høy, etter to år med moderat og stabil prisvekst. Siden da har aktiviteten og boligprisene avtatt noe. NHO skriver i overblikket av prisfallet likevel var mindre enn vente.

– Vi venter at boligprisene vil fortsette å falle i månedene fremover som følge av lav inntektsvekst og stor usikkerhet, spår NHO.

Bedrifters lønnsomhet svekket

Ved inngangen til året så det bra ut i norsk næringsliv, og man hadde lagt bak seg fire år med vekst i bedriftsinvesteringene.

Siden da har situasjonen endret seg. Lønnsomheten er svekket og den økonomiske usikkerheten er stor.

NHOs medlemsundersøkelse viser at bedriftene opplever nedgang i produksjon, som kan ventes å fortsette.

– Nær 60 prosent av bedriftene oppgir at synkende omsetning er et stort problem, 40 prosent oppgir det samme om reduserte salgspriser og økte innkjøpspriser, fant NHO.