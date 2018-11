NHO: Staten kan tape en milliard på brus- og godteriavgifter

Sukker- og brusavgiftene skulle innbringe 5,7 milliarder i statskassen i 2018, vedtok politikerne for ett år siden. Tallene for de ni første månedene viser at staten kan vente seg svikt i disse inntektene på en milliard kroner.

Både sukker- og brusavgiften har skaffet statsbudsjettet inntekter i snart hundre år. Det nye i år var svært store avgiftshopp. Avgiftene skulle øke med 1,8 milliarder kroner.

– Når mye nå tyder på at også avgiftsinntektene til staten svikter, står vi overfor en sjeldent mislykket politikk med negative konsekvenser hvor enn du snur deg, sier NHO Mat og Drikke-sjef Petter Haas Brubakk.

Ved nyttår økte avgiftene på brus og godteri i Norge med mellom 40 og 80 prosent. Det har påvirket salget av slike varer.

Sverige har ikke særegne avgifter på brus og godteri, og Brubakk tror mer av nordmenns innkjøp av brus og godteri skjer nettopp der.

Grensehandelen har økt med fire prosent i de to første kvartalene i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Panteselskapet Infinitum la frem tall i september som viser at antallet svenske bokser som pantes i norske automater har økt med 27 prosent så langt i år.

Her er tallene bak milliarden Ekspandér faktaboks I statsbudsjettet for 2018 har Finansdepartementet som følge av økningene i avgiftene budsjettert med et økt proveny på 1,840 mrd kroner for 2018. Statsregnskapet viser følgende så langt i år (tom. september): Sjokolade- og sukkervareavgiften: Regjeringen anslo i statsbudsjettet for 2018 at sjokolade- og sukkervareavgiften skulle gi 1.500.000.000 kroner i inntekt (Gul bok). Budsjettforliket fastslo at økningen av satsen med 80 prosent utover prisjusteringen som regjeringen hadde lagt til grunn, skulle gi ytterligere 1.020.000.000 kroner i inntekt (bokført). Sum bokført 2018: 2.520.000.000 kroner i inntekt fra denne avgiften. Avgiften på alkoholfrie drikkevarer: Regjeringen anslo i statsbudsjettet for 2018 at avgiften på alkoholfrie drikkevarer skulle gi 2.350.000.000 kroner i inntekt (Gul bok). Budsjettforliket fastslo at økningen av satsen med 40 prosent utover prisjusteringen som regjeringen hadde lagt til grunn skulle gi ytterligere 820.000.000 kroner i inntekt (bokført). Sum bokført 2018: 3.170.000.000 kroner i inntekt fra denne avgiften. Forutsetning for beregningen: Avgiftene utvikler seg slik i hele 2018 som i de første ni månedene i året : 86,2 prosent av sjokolade- og sukkervareavgiften innbetales, d.v.s. 2.171.000.000 kroner mot budsjettert 2.520.000.000 kroner, altså 349.000.000 kroner mindre enn budsjettert. 83,5 prosent av avgiften på alkoholfrie drikkevarer innbetales, d.v.s. 2.648.000.000 kroner mot budsjettert 3.170.000.000 kroner, altså 522.000.000 kroner mindre enn budsjettert. Dette gir 871.000.000 kroner mindre enn budsjettert. På toppen av dette må legges 15 prosent moms (merverdiavgift), altså 130.000.000 kroner. Det gir et totalt inntektstap for staten på 1.001.000.000 kroner. I dette tallet er ikke tapt materialavgift på produktene medregnet. Finansdepartementet har heller ikke lagt inn tapet i materialavgift i budsjettet for 2018. Fasiten kommer først når året er over og alle avgiftene innbetalt. Salg av brus, saft, sjokolade og andre sukkervarer er både sesongpreget og væravhengig. Avgiftsinntektene kan svinge også av andre grunner. Den solfylte og rekordvarme sommeren i år bidro til at alkoholdfri drikkevarer ble revet ut av hyllene. (NHO, Statsregnskapet og Finandepartementets tall)

BRETT MED BRUS: Du får tre brett brus uten avgifter om du bestiller på nettet. Posten kjører mye av brusen over grensen til din butikk. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Nye avgifter forhandles nå

Høyres representant i finanskomiteen på Stortinget Mudassar Kapur er helt enig i at både godteri- og brusavgiften må vurderes. Men til NHOs tall påpeker han at avgiftsinntektene er nedjusert i revidert budsjett, og at regjeringen langt på vei har begrenset skadevirkningene.

Regjeringen vil gå gjennom avgiftene i et eget utvalg.

GJENNOMGANG: – Det er ikke noe tvil om at avgiftene ikke er godt nok skrudd sammen, sier Høyres Mudassar Kapur i finanskomiteen på Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Budsjettforhandlingene som pågår mellom KrF og regjeringen avgjør hva avgiftene faktisk blir neste år.

Regjeringen foreslo å reversere årets økning i sukkeravgiften neste år, men vil videreføre brusavgiften som økte med 40 prosent i år.

NHO foreslår at den økningen også strykes.