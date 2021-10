NHO: Myndighetene må avklare om sjefene kan kreve at ansatte koronatester seg

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det blir rett og slett krise dersom folk må holde seg hjemme fordi de har litt vondt i halsen eller hodepine. Ringer en av kokkene og sier at han er syk, må vi ta kontakt med 30-40 gjester og avbestille bordene deres, sier Ove Andre Jakobsen, innehaver av restauranten Le Benjamin på Grünerløkka i Oslo.

Det betyr tap av inntekter.

Jakobsen står på kjøkkenet og forbereder dagens middagsservering med blant annet høyfjellslam og blåskjell med estragon. Stålbenken er full smør, krydder og grønnsaker.

De er fire på kjøkkenet denne ettermiddagen. Alle bordene er booket hele kvelden, og om kort tid kommer flere på jobb.

Korona har ført til mangel på arbeidskraft i bransjen, og bedriften er mer sårbar for sykdom enn tidligere.

– Vi er skrapt inn til beinet, forteller Jakobsen.

SÅRBARE: Korona har bidratt til at mange ansatte har forsvunnet fra restaurantbransjen, og man er mer sårbar enn før for sykefravær Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Trenger avklaring



NHO ber om at myndighetene avklarer flere ting rundt korona og åpningen av samfunnet. Det handler om sykefravær, koronatesting og økonomi.

Da regjeringen åpnet samfunnet for en drøy uke siden, ba de samtidig folk med luftveisinfeksjoner om å holde seg borte fra jobb og ta en koronatest.

– Når kan arbeidsgiver pålegge eller be ansatte om å ta en koronatest, spør NHO-direktør Nina Melsom.

– Forutsetningen for å ha rett på sykepenger er at man er arbeidsufør. Men så registrerer vi at helsemyndighetene sier at man skal holde seg hjemme når man har milde forkjølelssymtomer, og det betyr at terskelen for når man skal være hjemme fra er lavere enn før korona.

ETTERLYSER: Direktør Nina Melsom etterlyser klarere signaler fra myndighetene om sjefer kan spørre syke ansatte om de kan ta koronatest. Foto: Bjarne Sørhus / NHO

Og nå frykter NHO at dette vil føre til at folk blir overforsiktige og holder seg hjemme selv om de kan gå på jobb. Problemstillingen er særlig aktuell for bransjer hvor hjemmekontor ikke er mulig.

NRK har tidligere fortalt om sjefer som krever koronapass av ansatte.

Større byrde på bedriftene

– Vi etterlyser klarere signaler fra myndighetene, sier Melsom.

For fra nå i oktober bortfaller ordningen hvor staten tar regningen for sykefravær fra dag fire. Dette har vært en spesialordning under korona for å avlaste bedriftene økonomisk. Heretter gjelder normalregelen hvor abeidsgiver betaler de 16 første dagene av sykelønnen,- før Nav overtar forpliktelsene.

– Vi mener at det er for tidlig. Denne perioden bør forlenges, sier Melsom.

Men regjeringen avviser dette.

– For det første har vi ikke senket terskelen for når man er arbeidsufør. NHO bør sette seg bedre inn i ting. Når så mange er vaksinert, mener vi at det ikke er nødvendig å forlenge perioden. Dersom man får luftveissymtomer så må man ta en hurtigtest og da er man tilbake på jobben raskt og før tre dager er gått, sier statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids og sosialdepartementet.

VIL IKKE: Statssekretær Vegar Einan (H) mener det ikke er nødvendig å forlenge sykefraværsordningen som har vært under korona. Han mener at arbeidsgiverne ikke kan be syke medarbeidere om å teste seg for korona Foto: Jan Richard Kjelstrup / ASD

Einan vil ikke komme NHO i møte og åpne for at sjefene kan be ansatte om å koronateste seg.

– Vi kan ikke tenke at arbeidsgiver skal kreve at ansatte skal teste seg. Under hele koronaen har vi basert oss på tillit. Tillit er lim i samfunnet. Vi må ha tillit til at den ansatte vil teste seg dersom de har symptomer som sår hals, feber, vondt i hodet, nedsatt allmenntilstand eller har mistet smak- og luktesans, sier Einan.

Virke støtter NHO

Det er ikke godt nok for arbeidsgiverorganisasjonene. Også Virke støtter NHO.

FULL RULLE: Ole Andre Jakobsen som driver Le Benjamin mener at myndighetene må hjelpe bransjer som har slitt under korona til å komme over kneiken. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Myndighetene må gi tydeligere signaler om at arbeidsgivere kan kreve at ansatte tar koronatest. Det er en utfordring med de generelle rådene om å holde seg hjemme når man ser syk, og nå risikerer vi å få en situasjon der arbeidstakere som egentlig kunne jobbet sykemelder seg i stedet for å gå på jobb, sier Stian Sigurdsen, direktør i Virke

Og på restauranten på Grünerløkka er restaurantsjefen ikke i tvil om hva som nå bør gjøres.

– Jeg mener at det offentlige bør ta regningen for sykefravær i hvert fall ut året. Vi skal opp og stå hele næringslivet, og da må myndighetene legge til rette for det, sier Ove Andre Jakobsen.

