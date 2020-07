NHO: Mange industri og bygg- og anleggsbransjen vil få det verre

Nesten to av tre industribedrifter sier i en NHO-undersøkelse at de har merket lavere etterspørsel eller avbestillinger på grunn av koronaviruset.

De tomme ordrebøkene skyldes at de er avhengige av økonomien globalt – som det nå går dårlig med.

Hydro på Karmøy opplever at kunder over hele verden er usikre og forsiktige med å bestille fra dem. De har allerede tatt ned litt av produksjonen for å tilpasse seg markedet.

– Det er viktig at myndighetene forstår hvor alvorlig situasjonen er for oss. Det er ikke sånn at hvis vi stenger ned her om en måneds tid, så kan vi bare starte opp igjen. Det tar flere år før vi er i full drift igjen her, sier elektrolysesjef på Hydro Karmøy, Jørn Tonheim.

De leverer deler blant annet til bilindustrien. Tonheim er redd situasjonen kan bli enda mer alvorlig.

– For Hydro Karmøy er dette en krisesituasjon med å holde hjulene i gang, få folk i arbeid og lokalmiljøet her. For å fortsette driften. Det er det vi lever av, sier han.

KRISESITUASJON: Elektrolysesjef på Hydro Karmøy, Jørn Tonheim, sier det viktig at myndighetene forstår hvor alvorlig situasjonen er for dem. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Tall fra NHOs siste medlemsundersøkelse Ekspandér faktaboks 64 prosent av industribedriftene og 37 prosent av bygg- & anleggsbedriftene har merket lavere etterspørsel/kanselleringer som følge av koronaviruset.

I industrien har 62 prosent av bedriftene lavere omsetning, i bygg & anlegg har 35 prosent av bedriftene det.

43 prosent av industribedriftene har permittert, 16 prosent av B&A-bedriftene.

12 prosent av industribedriftene har sagt opp, 26 prosent planlegger oppsigelser.

7 prosent av B&A-bedriftene har sagt opp, 10 prosent planlegger det.

11 prosent av industribedriftene og 5 prosent av B&A-bedriftene frykter konkurs.

Industri, bygg- og anlegg blir påvirket

På grunn av koronaviruset har det vært lav aktivitet i markedet. Det betyr lavere inntekter og lav etterspørsel.

– Bilsalget i Europa har stupt. Det kommer ikke til å bli så bestilt så mange fly fremover. Det kommer neppe til å bli bygget så mange hoteller heller, sier NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum.

Han sier det er industrien som blir påvirket her. Altså de virksomhetene som er avhengige av å selge til utlandet. Og at bygg- og anleggsbransjen er avhengige av at det offentlige og næringslovet er villige til å gjøre store investeringer.

Dørum sier det vil ta mange år før kapasiteten er tilbake på normalen i landene rundt oss.

– Noen av bedriftene har problemer allerede. Noen vil få problemene etter hvert. Det å «time» dette, tror jeg ikke vi klarer. Men for mange av disse virksomhetene vil det bli verre etter hvert som ordrebøkene går tomme fremover.

– Hva er løsningen?

– Det er lite vi kan gjøre med situasjonen rundt oss. Den må Norge ta for gitt. Det vi må gjøre noe med, er hvordan vi bruker våre egne ressurser, og at vi har et fornuftig kostnadsnivå i Norge, som lønnsoppgjøret blant annet skal bidra til.

LITE VI KAN GJØRE: NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum, sier vi bør ha et fornuftig kostnadsnivå i Norge, som lønnsoppgjøret skal bidra til. Foto: Berit Roald

Gir tillatelse til å være permittert og student samtidig

Statsminister Erna Solberg sier det er lavere aktivitet i verdensøkonomien, noe som igjen rammer norske arbeidsplasser.

– Derfor mener vi at det er en god tid for at vi sørger for at vi løfter oss kunnskaps- og kompetansemessig, blir mer konkurransedyktige, sier hun.

For å komme ut av krisen må bedriftene derfor gjøre et løft på utdanning og kompetanse, mener statsministeren.

– Derfor får permitterte for eksempel lov til å ta etterutdanning nå samtidig som de er permittert, sier statsminister Solberg.