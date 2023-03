I dag vedtok NHOs representantskap forhandlingsposisjonen foran årets lønnsoppgjør.

27. mars starter forhandlingene med LO og YS med frist om enighet 30. mars.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, det vil si at det kun forhandles om penger.

– For å styrke konkurranseevnen og sikre folk jobber å gå til, må bedriftens lønnsevne ligge til grunn for lønnsoppgjøret. Mellomoppgjøret blir krevende fordi det er stor usikkerhet fremover for bedriftene og store forskjeller mellom bransjer, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid i en pressemelding.

Til NRK utdyper Almlid hva som menes med «lønnsevne»:

– Det betyr bedriftenes mulighet til å håndtere kostnadene som kommer av et lønnsoppgjør i forhold til det å utvikle virksomheten og holde på og skape arbeidsplasser, sier Almlid.

Han sier det er god tradisjon for at bedriftenes lønnsevne er et viktig premiss når partene går i forhandlinger.

Venter et svakere 2023

NHO sier det er viktig at årets oppgjøre bidrar til å sikre arbeidsplasser og ivareta bedriftenes konkurransekraft. Et flertall av medlemsbedriftene i NHO venter nedgang i resultater, investeringer og ansettelser i år.

NHO advarer mot at oppgjøret skal bidra til at inflasjonen øker ytterligere, noe NHO mener vil øke faren for lønns- og prisspiraler.

De anslår at 2023 ser ut til å bli et svakere år enn 2022 og føre til lavere vekst og høyere arbeidsledighet.

Økte matpriser Sammenligningen av matvarepriser og lønnsutviklingen sier noe om du får mer, mindre, eller like mye for pengene. Når utviklingen på matvarepriser er høyere enn lønnsutviklingen betyr det at maten har blitt dyrere. Begge tallene er gjennomsnitt for angitt periode. Les mer om kilder og forbehold her. Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling Matvarer Jan 2022 – jan 2023 + 12 %

Lønnsutvikling Anslag for 2022 + 3,9 %

I NHOs forhandlingsposisjon som ble vedtatt torsdag, understreker organisasjonen at det er frontfagsmodellen som må ligge til grunn for lønnsdannelsen.

– Det er en modell som står veldig godt. Den har sikret forutsigbar lønnsutvikling, konkurranseevnen til bedriftene og den har sikret offentlig sektor gode inntekter til velferd og til lønnsutvikling. Det er en modell vi må stå samlet om, noe vi signaliserer i dag, sier Almlid til NRK.

LO krever økt kjøpekraft

I februar vedtok LO sitt hovedkrav inn mot årets oppgjør. Arbeidstakerorganisasjonen med nesten én million medlemmer vil kreve økt kjøpekraft. Det innebærer at lønna må stige mer enn prisene.

Prisstigningen i år er ventet å ende på 4,8 prosent, dermed krever LO en lønnsvekst på nærmere 5 prosent.

Også YS som organiserer drøyt 200.000 medlemmer, har varslet at de krever økt kjøpekraft i årets oppgjør.

Hva er et mellomoppgjør, og hvorfor er det annerledes enn hovedoppgjøret? I partallsårene er det hovedoppgjør. Da forhandler partene om tariffavtalen, og andre bestemmelser, som arbeidsgivere og arbeidstakere må forholde seg til. En tariffavtale varer i to år. I oddetallsårene har organisasjonene derfor mellomoppgjør - og forhandler bare om lønnen det året. I begge lønnsoppgjørene er det lov å bruke streik og lockout som virkemidler i forhandlingene. Hva skjer i lønnsoppgjøret? I et lønnsoppgjør forhandler partene som representerer arbeidsgiverne, og partene som representerer arbeidstakerne, om hvilken lønn arbeidstakerne skal få det året. De to største organisasjonene som forhandler, er arbeidstakernes organisasjon LO, og arbeidsgivernes organisasjon NHO. Hvis ikke partene klarer å bli enige, må de gå i mekling hos Riksmekleren. Her får de en frist til å finne en løsning på forhandlingene. Men de kan forhandle på overtid, hvis de trenger det. Hva er et nulloppgjør? I et nulloppgjør stiger lønnen like mye som prisene. Da får man verken mer eller mindre penger å rutte med i året som kommer. Hvis lønnsveksten er høyere enn prisveksten, blir varer og tjenester billigere i forhold til lønnen. Da øker kjøpekraften din. Hvis lønnsveksten blir lavere enn prisveksten, blir varer og tjenester dyrere i forhold til lønnen. Da blir kjøpekraften din svakere. Hva er frontfagmodellen? I 1966 ble det bestemt at lønnsveksten ikke kan være større enn det norske bedrifter som er utsatt for konkurranse fra utlandet tåler. Derfor mener man at disse næringene bør forhandle om lønn først, og legge rammene for lønnsveksten i andre næringer. Tanken er at dersom andre næringer forhandler om lønn først, og lønnen øker mer enn de konkurranseutsatte næringene tåler, legger det press på forhandlingene i de såkalte frontfagene. Frontfaget har tradisjonelt bestått av industribedrifter som handler med utlandet. I årets lønnsoppgjør var organisasjonene LO, YS og NHO først ut. Partene ble enige etter mekling på overtid. Hva er den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret? Den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret regner ut de totale kostnadene for den nye tariffavtalen som har blitt fremforhandlet. I tillegg til lønnstillegg, kan det innebære kostnaden av ekstra feriedager, og annet som innebærer en kostnad for arbeidsgiver. Hva er lønnsoverheng? Lønnsoverhenget er en beregning som beskriver hvor mye høyere lønnen din mot slutten av året er enn hva lønnen din var i gjennomsnitt hele året. Hvis du for eksempel tjente 111 kroner i timen gjennomsnitt i et år, men 115 kroner i timen i desember, får du et lønnsoverheng på 3,6 prosent. Grunnen til at man regner ut dette, er for å finne ut av hva lønnsveksten vil bli fra et år til det neste. Lønnsoverhenget brukes når man skal bestemme den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret.

På spørsmål om det er håp om økt kjøpekraft er Almlid avventende:

– Nå skal vi forhandle. Men jeg minner om at det er ulik lønnsevne og ulike muligheter til å gi lønnstillegg. Mange bedrifter og bransjer sliter mer enn de som gjør det bra. Da må man ta hensyn til dem, så man ikke ender med et oppgjør som ender med at noen må slutte i jobben sin fordi man ikke klarer å bære lønnskostnaden, sier Almlid.

Advarer mot for høy lederlønnsvekst

NHO skriver i sin rapport at lederlønnsveksten var særlig høy i fjor. Admomistrerende direktører hadde i snitt en lønnsvekst på 6,9 prosent i privat sektor og 9,6 prosent i industrien.

Til sammenligning var den generelle lønnsveksten på 4,7 prosent.

– Man skal ha en lønnsutvikling også for ledere og funksjonærer som over tid er på linje med bedriftens øvrige ansatte. Man må være lojal til frontfaget i alle deler av økonomien, sier Almlid til NRK.