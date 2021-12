NHO: Bedriftene må kompenseres

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Regjeringen innfører nå nye regionale tiltak og nasjonale anbefalinger for å håndtere koronasituasjonen i Norge. Det kom fram på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Nye smitteverntiltak rammer bedrifter og arbeidsplasser, mener Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Organisasjonen ber nå regjeringen om å kompensere bedrifter som blir hindret i å drive normal forretningsdrift.

Økende smittetall og flere restriksjoner vil ramme bedrifter og arbeidsplasser hardt, mener de.

– Det er bra at det nå innføres tiltak for å unngå nedstengning, men restriksjonene rammer bedriftene på flere måter. Blant annet kan kritisk kompetanse gå tapt. Derfor må regjeringen kompensere når bedriftene ikke kan drive normalt, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Ønsker ny nasjonal kompensasjonsordning

NHO understreker viktigheten av forutsigbarhet for bedrifter og ansatte. Organisasjonen sier den i dag har bedt om et møte med næringsministeren så fort som mulig.

– Regjeringen må involvere partene i arbeidslivet, både nasjonalt og regionalt, ved utforming av nye tiltak og kompensasjonspakker, sier Almlid.

Dette ber NHO myndighetene om nå:

Regjeringen må gjeninnføre en nasjonal kompensasjonsordning.

Regjeringen må redusere arbeidsgiverperioden ved sykefravær til 3 dager slik den var før 1. oktober.

Arbeidsgiverperioden ved permittering må reduseres fra 10 til 5 dager, slik at arbeidsgiver kan permittere ved bortfall av aktivitet på grunn av koronarestriksjoner.

– Vi som må ta støyten

De nye tiltakene kom brått på mange serveringssteder, som igjen må legge om driften. Blant de som reagerer er Parkteateret Bar og Scene i Oslo.

– Vi sitter i krisemøte på teams nå. Vi har ikke oversikt enda, før vi får tydeligere presiseringer, skriver daglig leder Dan Michael Danino til NRK.

Han forteller at de hadde forventet innføring av koronasertifikat og negativ test, men ikke alle tiltakene som blir gjeldende i Oslo-regionen fra midnatt.

– Men nok en gang er det vi som må ta støyten, og vi forventer å bli kompensert krone for krone. Det er ikke snakk om at vi skal sende våre ansatte tilbake i NAV-systemet, med 62 prosent inntekt for 3. gang.