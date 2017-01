NHO: – Aps skatteplan vil skape færre arbeidsplasser

– Formuesskatten rammer dem som klarer å bygge opp store bedrifter, og er en begrensning for dem som virkelig lykkes. Konsekvensen er at de suksessfulle flytter ut av Norge, sier Ole Gjems-Onstad, professor i skatterett ved Handelshøgskolen BI.

Arbeiderpartiet sa i går at de vil sette opp skattene med 15 milliarder kroner, og skatteeksperten reagerer på retningen Ap har valgt. Ved å øke formuesskatten med fem milliarder (se faktaboks) mener han at de skremmer bort suksessfulle bedrifter.

Arbeiderpartiets signal er at de som måtte lykkes over all forventning ikke har noe her å gjøre. Ole Gjems-Onstad, skatteekspert fra BI

– Retningen Ap velger å gå i er uheldig, men det er mer dramatikk i retorikken enn i realiteten. I praksis betyr forslaget bare 250 kroner per skattebetaler, sier Gjems-Onstad til NRK.

Også sjeføkonom i NHO Øystein Dørum mener det som kommer til å treffe næringslivet hardest er formuesskatten og Aps avgiftspakke.

– Færre private arbeidsplasser

NHO-økonomen mener arbeidende kapital som maskiner og fabrikker beskattes for hardt, mens passiv formue som boliger og hytter skattes for lett.

– Dette er feil medisin fra Ap. Å øke skattebyrden er ikke den beste måten å skape nye lønnsomme og varige arbeidsplasser i Norge, sier sjeføkonomen. sier Dørum.

– Mener du at Aps skattepakke skaper færre arbeidsplasser?

– Mest sannsynlig vil det føre til færre jobber i privat sektor enn det ellers ville blitt. På lang sikt vil dette være negativt for jobbmarkedet, sier Dørum.

Aps Marianne Marthinsen mener politikken vil ha motsatt effekt.

VIDEO: Slik forklarer Ap hvordan de 15 milliardene i skatteøkning skal slå ut. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Slik forklarer Ap hvordan de 15 milliardene i skatteøkning skal slå ut.

– Vi mener dette opplegget vil skape flere arbeidsplasser, også i privat sektor. En av effektene med høye inntekter til fellesskapet er at vi kan bruke pengene direkte til å stimulere norsk næringsliv, sier Marthinsen og trekker frem en SSB-rapport (betalt av Ap) som viser at offentlige investeringer er 15 ganger mer effektivt for å skape jobber enn generelle skattekutt.

Skatterettseksperten fra BI vil gi hverken NHO-økonomen eller Ap-politikeren rett. Han sier det er umulig å kvantifisere arbeidsplasser.

– Det er umulig å kvantifisere i arbeidsplasser, men på sikt er det ingen tvil om at det gir en negativ virkning som for eksempel har gjort at Sverige forkastet formuesskatten, sier skatterettseksperten fra BI.