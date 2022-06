NHO varslet lockout – flyteknikerne tok kontakt i kveld

NHO gikk ut med varselet om lockout klokken 18 tirsdag. Lockouten trer i kraft natt til søndag om ikke partene kommer til noen løsning.

Sent tirsdag kveld bekrefter sentralstyremedlem Petter Wettre i NFO at de har tatt kontakt med forhandlingsleder i NHO Luftfart.

– Vi håper på en rask oppstart med videre forhandlinger, sier Wettre.

NHO: – Alvorlig pressmiddel

Lockout betyr at arbeiderne stenges ute fra arbeidet, og er arbeidsgivers virkemiddel for å fremtvinge en løsning. Det er et pressmiddel på samme måte som arbeidernes streik.

– Det er ikke ofte vi velger å gjøre det, fordi vi vet det er et alvorlig virkemiddel. Når vi velger å gjøre det, så er det fordi vi ser at vi står i en fastlåst situasjon. Vi står overfor langt høyere lønnskrav enn det andre grupper i samfunnet har akseptert, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO til NRK.

Flyteknikerne har krevd 60 kroner ekstra i timen, men brudd i forhandlingene med NHO førte til streik 18. juni.

Sentralstyremedlem Petter Wettre i NFO sier de er åpne for forhandlinger.

I et intervju med NRK tirsdag kveld sa Wettre at de er villige til å fire på lønnskravet.

Wettre lovte da å ta ny kontakt med NHO, som som skjedde senere på kvelden.

Omfatter også ambulansefly

20 flyteknikere i Babcock blir også blir tatt ut i lockout fra søndag. Det sier NHO til TV 2. Babcock drifter ambulanseflyene i Norge.

Daglig leder i Babcock Norden, Marius Hansen, beklager at konflikten har nådd dette nivået. Han sier at Babcock, som medlem i NHO Luftfart, er lojal til de tiltakene NHO mener er nødvendig.

Lockout av Babcock vil gå utover ambulanseflyene i Norge.

– Når vedtaket trer i kraft natt til søndag, vil det kun ta timer før ambulansefly må tas ut av tjeneste. Erfaringsmessig vil alle ambulanseflyene i løpet få dager stå på bakken uten tilsyn av flytekniker, sier Hansen.

Tirsdag har nesten 50 flyvninger med Widerøe og Norwegian blitt kansellert.

Leder Jan Skogseth i NFO kaller det grotesk at ambulansefly rammes av NHOs plan om lockout. Foto: NRK

Leder Jan Skogseth i NFO reagerer sterkt på at Babcock er inkludert i NHOs varslede lockout.

– Vi har vernet om liv og helse. Da er det drastisk at NHO kommer med en lockout som direkte rammer Babcock og setter liv i fare. Det er grotesk å gamble med menneskers liv på denne måten, sier Skogseth til TV 2.

Ønsker forhandlinger

NHO sier de går til dette skrittet for å få flyteknikerne tilbake til forhandlingsbordet. Almlid sier lockout er det eneste virkemiddelet arbeidsgivere har i en konflikt.

– Vi forventer at de kommer til forhandlingsbordet nå, for nå er det alvor, sier Almlid.

Administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO mener flyteknikernes krav er milevis over alle andre.

NHOs lockout trer i kraft natt til søndag og vil ikke påvirke flytrafikken før det.

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) reagerer slik på varselet fra NHO:

– Det er vanskelig for meg å ta stilling til nå. Det er et trekk som de da valgte å gjøre ut fra den situasjonen de er i. Det er jo en del av spillereglene det også. Jeg er ikke veldig overrasket, sier sentralstyremedlem Petter Wettre i NFO.

Mekler Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren sier til NRK at han ikke er blitt kontaktet i dag.

– Partene har full adgang til å sette seg ned rundt et bord uten mekler. Skulle de trenge meklerinstituttet, vet de hvor jeg er. Min telefon er tilgjengelig for kontakt, sier Martinsen.

– Forventer du at noe gjøres nå som NHO har varslet lockout?

– Det er vanskelig å si. Jeg forholder meg til sånn situasjonen var da det ble brudd. Den avstanden var så stor at det ikke var grunnlag for videre mekling. Om de vil møtes igjen er noe partene må vurdere.

Dette sier flyselskapene

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) har tatt ut 106 av sine drøyt 400 medlemmer i streik.

Ytterligere 39 teknikere tas ut i streik fra fredag 24. juni om det ikke blir enighet om en løsning innen den tid.

Foreløpig ser det ikke ut til å være noen løsning i sikte.

En lockout fra søndag vil medføre store konsekvenser for Widerøe, opplyser pressesjef Catharina Solli.

– Det er ingen tvil om at dersom en lockout blir et faktum, så tar det vel ikke lang tid før de fleste av våre fly står på bakken, sier hun til NTB.

Flyene krever hyppig, om ikke daglig, vedlikehold, og vil derfor ikke kunne tas hånd om av flyteknikerne som nødvendig.

Norwegian sier det får konsekvenser, men at de gjør sitt beste for å minimere dette.

SAS har hittil ikke måttet kansellere avganger som følge av streiken, og flyselskapet jobber nå med å kartlegge konsekvensene av situasjonen og hva dette kan bety for SAS-flyginger fra helgen og utover.

Flyselskapet Flyr er ikke berørt av streiken ettersom de ikke har ansatte som er organisert i NFO.

Nesten 50 flyvninger ble kansellert tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Klager på bemanning

NHO poengterer at rammen for årets lønnsoppgjør er på 3,7 prosent, og at flyteknikernes krav på 17 prosent er milevis over alle andre.

– Vi ønsker at flyteknikerne skal forstå at dette her er alvor. Konsekvensene er store, og vil bli større i løpet av sommeren. Det berører mange reisende. Da må de skjønne at nå må vi sette oss ved bordet, og så må vi finne helt andre løsninger enn 17 prosent lønnsheving, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

Wettre i NFO forsvarer kravet.

– Det er en svært alvorlig situasjon vi er i når det gjelder bemanning, og ikke minst utfordringer i forhold til alderssammensetning. Og det gjør at det er altfor få folk på jobb, sier han.

– Der jeg jobber er det bare 80 prosent av stillingene som er besatt. Vi klarer ikke å rekruttere folk til de resterende 20 prosentene. Og vår løsning på det er å ha en lønnsøkning som gjør at yrket blir konkurransedyktig med andre yrker som stjeler vår arbeidskraft, argumenterer Wettre.

Frode Steen, professor i samfunnsøkonomi, sier det er en kraftig reaksjon fra NHO. Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

Frode Steen, professor i samfunnsøkonomi, mener dette er legitime midler, og at det innebærer en tilspissing.

– Lockout betyr at det ikke er teknikere på jobb. Det betyr faktisk at det er veldig mange fly som stopper over helgen. Når arbeidsgiveren gjør det, er det en ganske kraftig beskjed om at de ikke vil være med på dette lenger, sier Steen.