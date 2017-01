Helga Pedersen (Ap) er overrasket over at Kristin Skogen Lund i NHO er overrasket over at Ap vil reversere tvangssammenslåinger av kommuner. Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

Denne uken gikk Helga Pedersen (Ap) ut og sa at Arbeiderpartiet kommer til å reversere alle vedtak om tvangssammenslåing av kommuner, dersom de kommer i regjering etter høstens valg.

Den så ikke NHO-leder Kristin Skogen Lund komme.

– Jeg visste ingenting. Jeg stod på badet en morgen og hørte Helga Pedersen si det på radio. Jeg ble veldig overrasket, for jeg trodde ikke de skulle gå så langt, sier Skogen Lund.

Overraskelsen ble ikke oppfattet som positiv.

– Dette er uansvarlig og uforståelig. Alle vet at Arbeiderpartiet i utgangspunktet er for reformen. Nå blir det et større poeng å ødelegge for det arbeidet regjeringen forsøker å få til, fremfor å støtte det Arbeiderpartiet faktisk mener er riktig. Slik synes jeg ikke vi skal ha det i politikken i Norge, sier Skogen Lund.

Ville kutte til 100 kommuner

NHO har i flere år vært åpne på at de mener antall kommuner i Norge bør reduseres fra dagens 428 til et sted rundt 100.

Skogen Lund har også tatt til orde for at Stortinget må tørre å ta grep for å gjøre det NHO mener er fornuftige reduksjoner. Også dersom dette innebærer å tvinge kommuner sammen, spesielt der «nei» i én kommune kan blokkere for sammenslåing av flere andre.

Nå mener NHO-toppen at Arbeiderpartiet tar et langt skritt tilbake gjennom sitt utspill.

– Vi trenger større og mer kraftfulle kommuner for å møte fremtidens behov. Da må man se regioner i en litt større sammenheng. Da må du lage en optimal struktur der folk faktisk arbeider og bor. Da kan ikke et mindretall i en liten kommune få sabotere det som er riktig for en større region.

Ap-Helga fnyser av NHO

Kritikken fra NHO biter imidlertid ikke på Pedersen.

– Jeg er helt uenig i kritikken. Vi støtter kommunesammenslåinger der det er nødvendig og der det er lokal tilslutning. Høyre og regjeringspartiene vil bruke tvang, mens vi står for frivillighet, sier Pedersen.

Hun er forundret over at Skogen Lund ble overrasket over utspillet.

– Det har hele tiden vært Arbeiderpartiets hovedtilnærming at endringer i kommunestrukturen skal basere seg på frivillighet. Det står i partiprogrammet og er nøye presisert da vi behandlet kommunereformen i 2014, og der stod det også eksplisitt at vi ikke kan stille oss bak regjeringens bruk av tvang.