NHO-sjefen snudde etter EØS-krangel med LO

– Jeg skjønner at denne saken provoserer og det skal vi ta på alvor, så vi sikrer et godt forhold mellom fleksibilitet og vern i arbeidslivet, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid i Politisk kvarter i morges.

Mandag sa samme Almlid at han slett ikke angret på at NHO klaget til overvåkingsorganet ESA for å få overprøvd en avgjørelse om arbeidsvilkår fra norsk Høyesterett.

– Tvert imot, det var nødvendig, og jeg ville gjort det samme om igjen, sa Almlid på pressemøtet i forkant av NHOs årskonferanse i dag.

Det fikk de største LO-toppene til å rase.

Nå har NHO-sjefen snudd på femøringen. Han har helt endret synet på den ti år gamle saken på to dager.

– Den reise-, kost- og losji-saken er en veldig lei sak og jeg skulle gjerne vært den foruten, sa NHO-sjefen i Politisk kvarter i NRK i morges.

LO-sjefen: – NHO misbrukte EØS-avtale

PROVOSERT: LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen sa i Politisk kvarter i dag at NHO må slutte med provokative omkamper etter at Høyesterett har sagt sitt. Foto: NRK

– NHO må slutte med slike omkamper og forstå at det provoserer fagbevegelsen utrolig mye når arbeidsgiverne tar omkamper ved å ta denne type saker til ESA, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Sjefen for over 900.000 LO-medlemmer mener NHO misbrukte EØS-avtalen da de tok dommen fra Høyesterett til konkurransemyndighetene i EU. Og han ble overrasket da han hørte hva den ferske NHO-sjefen hadde sagt om den ti år gamle striden.

– Arbeidsgiverne har et ansvar. Hvis man misbruker EØS-avtalen til å tvinge gjennom sitt syn, på tross av konklusjoner fra Høyesterett som også regjeringen slutter opp om, så må man ikke bli overrasket over at det blir en stor og hissig debatt rundt EØS-avtalen, sier LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen.

NHO vant fram

Norsk Høyesterett mente at norske verft måtte betale reiseutgifter for utenlandske arbeidstakere på jobb-oppdrag i Norge.

Det mente ikke ESA, som ga NHO medhold da arbeidsgiverne klaget. ESA passer på at Norge overholder EØS-avtalen om fri utveksling av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital.

Nå må en polsk verftsarbeider selv bekoste turen mellom Norge til Polen. På den måten sparer arbeidsgiveren utgifter.

ESAs kjennelse, som i oktober ble sanksjonert av Tariffnemnda her hjemme, satte full fyr i Fellesforbundet i LO.

Gryende LO-opprør

EØS-motstanden fikk nytt liv, og på landsmøtet i høst kan Fellesforbundet med sine 100.000 medlemmer vedta å skrote hele avtalen.

En stor avdeling i Fellesforbundet har allerede vedtatt at de ønsker EØS-avtalen vekk.

KNALLHARDT ANGREP: – NHO-sjefen har ikke skjønt noen ting, hvis hans modell er å organisere norsk arbeidsliv utenfor samarbeidet med partene, sa Fellesforbundets leder Jørn Eggum i morges. Foto: Morten M. Loberg / Morten M. Loberg

Samme dag som NHO inviterer den norske makteliten til Årskonferansen i Spektrum i Oslo, gikk lederen i det mektige Fellesforbundet til et knallhardt angrep på nyansatt NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Han har ikke skjønt hva den norske modellen er, sier Jørn Eggum, og varslet et særdeles dårlig samarbeidsklima i norsk arbeidsliv.

Vil stå opp for EØS-avtalen

Årets NHO-konferanse løfter fram nettopp EØS-avtalen som «bidrar til å sikre norske arbeidsplasser».

BYTTET SYN: NHO-sjef Ole Erik Almlid har byttet syn på den betente striden med LO siden mandag. Nå synes han saken om reise, kost og losji-tillegg for utenlandske arbeidstakere er «en lei sak". Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NHO understreker at 75 prosent av alt som eksporteres fra Norge går til EU.

– Vi trenger flere, ikke færre handelsavtaler. Derfor er det viktig at flere står opp for EØS-avtalen som vi mener er veldig viktig for Norge, sier Ole Erik Almlid.