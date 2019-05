NHO-sjef: – Ingen bompenger er urealistisk

– Det er urealistisk å tro at staten skal ta hele regningen for disse store prosjektene, så her må vi ha et spleiselag, sier administrerende direktør for Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Ole Erik Almlid, og legger til:

– Hvis vi ikke har det, kommer nok et antall av disse prosjektene til å bli lagt bort.

Han frykter altså at man ikke får realisert de viktige transport- og kollektivløsningene som er i Nasjonal Transportplan (NTP) nå, dersom bompengene kuttes.

– Stopper det, så stopper veldig mye av de utviklingene bedriftene vi trenger å ha på plass nå.

I april kjørte aksjonsgruppen «Nok er nok» i kolonne mot Bergen sentrum for å protestere mot bompenger. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Ta det med ro

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier NHO kan ta det helt med ro.

– Det er ingen som har snakket om å redusere ambisjonsnivået i NTP, det er bare NHO jeg har hørt snakke om det. Ambisjonene i NTP ligger fast. Vi kan i tillegg jobbe smartere, så vi får mer infrastruktur for pengene, svarer Dale.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). Foto: Terje Bendiksby / NPK

Har registrert støyen

NHO-direktøren sier de har registrert bompengedebatten som har gått, og vil være tydelig på at han mener norske bedrifter trenger gode transportløsninger for å utvikle sine bedrifter.

Han håper politikerne ikke forhaster seg, og realiserer planene som ligger til grunn i NTP.

– Så får vi realisert de mulige jobbene rundt omkring i landet, som er avhengig av gode løsninger, for å sikre at varer og folk frem og tilbake mellom marked og arbeidsplasser, sier han.

Flere av NHOs medlemsbedrifter er avhengig av å frakte varer med tungtransport rundt om i landet, som dermed fører til høye bompengeavgifter.

Det mener Almlid aktørene må betale for.

– Det er ikke slik at næringslivet har lyst til å betale bompenger, men vi skjønner de store prosjektene i NTP forutsetter et spleiselag mellom de som bruker veien og staten. Da må vi betale bompenger for å få realisert disse prosjektene, sier Almlid.

– Rart fra NHO

Samferdselsministeren mener det er et rart utspill fra næringslivsorganisasjonen.

– NHO er vanligvis opptatt av at innovasjonskraften i norsk næringsliv kan hjelpe oss til å finne billige og bedre løsninger på de utfordringene vi har når vi skal bygge infrastruktur., sier Dale.

Han mener reformene som denne regjeringen har innført viser at man kan kutte i kostnader og likevel få gjennomført prosjekter.

Dale trekker frem etableringen av veiselskapet Nye Veier, og sier de med det har kuttet 20 prosent i kostnader på veiprosjekter.

– Hvis vi får gjort det på hele NTP-porteføljen, så er det snakk om å spare 200 milliarder kroner. Så vi har potensiale til å kutte kostnader i NTP, og likevel få gode nok løsninger, men redusere bompengebelastningen.

– Er det realistisk å få til det dere har planlagt?

– Det har vært fullt tempo i utbyggingen av vei- og baneprosjekt, både før og etter ny NTP. De siste seks årene har vi hatt en vekst på 75 prosent i samferdselsbevilgninger, sier Dale, og legger til:

– Vi skal satse på samferdsel i årene som kommer, men vi skal gjøre det slik at vi får mer for pengene, slik at det kan redusere bompengebelastningen for bilistene.