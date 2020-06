NHO seier nei til sentrale lønnstillegg i år

Representantskapet i NHO møtast i dag til eit ekstraordinært møte. Der strammar dei inn forhandlingsfullmakta for årets lønnsoppgjer.

NHO meiner den generelle situasjonen for norsk næringsliv gjer at det ikkje er rom for auka personalkostnader i år. Difor meiner dei at det ikkje kan verte gitt sentrale tillegg, og at minstelønnssatsane ikkje kan aukast.

– Norsk næringsliv må i år vise samfunnsansvar og bidra til å få norsk økonomi ut av krisa pandemien har skapt, heiter det i eit skriv som forklarer den nye forhandlingsposisjonen.

Vidare meiner NHO at også lokale partar bør avstå frå lønnstillegg. Dette for å sikre konkurranseevna og trygge arbeidsplassar.

Startar til hausten

Andre endringar som aukar lønnskostnadane, mellom anna skiftordningar og overtidsbetaling, må også utstå ifølgje NHO.

Skrivet frå representantskapet legg vekt på at 2020 har vorte eit unntaksår, som er heilt annleis enn det dei la til grunn då den opphavlege forhandlingsposisjonen vart vedteken.

Representantskapet i NHO meiner også at lønnsutviklinga frå leiarar og frittståande funksjonærforbund må følgje dei same stramme rammene.

Fellesforbundet og Norsk Industri hadde starta lønnsforhandlingane då koronaviruset førte til omfattande nedstengingar i Noreg 12. mars. Det vart då bestemt at lønnsoppgjeret skulle utsettast til hausten.