NHO og Virke ber staten bla opp for permitteringene

Januarsalget på Østlandet fikk en bråstopp lørdag. For første gang under pandemien må butikker og kjøpesentre stenge dørene.

Myndighetene frykter for at et annerledes koronavirus fra Storbritannia skal gi høye smittetall. Prisen kan bli titusenvis av nye permitterte nordmenn på Østlandet.

– Det er en dramatisk situasjon for mange bedrifter og arbeidstakere. Regjeringen skal raskt vurdere hvordan vi kan gjøre situasjonen enklere, også for bedriftene, sier arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NRK.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Lisa Rypeng/NRK

Han har satt av tid til å diskutere kriseordninger med interesseorganisasjonene for bedriftene og ansatte fremover.

Vil at staten skal overta regningen til bedriftene

Virke og NHO opplyser til NRK at de forventer at regjeringen trapper opp to kriseordninger fra staten:

Mer kontantstøtte: Bedriftene må få igjen mer penger av staten for nedstengingen, som smittevernutgifter og kostnader som ikke regnes som faste. I dag får bedrifter inntil 80 prosent av faste utgifter tilbake av staten. Det krever en forskriftsendring som regjeringen kan vedta.

Bedriftene må få igjen mer penger av staten for nedstengingen, som smittevernutgifter og kostnader som ikke regnes som faste. I dag får bedrifter inntil 80 prosent av faste utgifter tilbake av staten. Det krever en forskriftsendring som regjeringen kan vedta. Staten må overta ledighetsregningen: Bedrifter må slippe å betale lønn til ansatte de første ti dagene ansatte er permittert. Virke og NHO vil at staten tar regningen på dag tre, slik ordningen var våren 2020. Det krever en lovendring som Stortinget må vedta. NHO og Virke foreslår alternativt at regningen tas gjennom kompensasjonsordningen.

– Det som er avgjørende og viktig nå, er permitteringskostnadene, sier Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen til NRK.

Virke-direktør Iver Horneland Kristensen. Foto: Virke

– Flere økonomer har advart mot at staten tar risikoen for tapene til bedriften, og mener det kan forsinke omstillingen som økonomien trenger i krisetider. Hvorfor er det riktig å bruke skattepenger på dette?

– Jeg skjønner hva økonomene sier, men er uenig. Ni av ti bedrifter driver på en annen måte og satser på nye forretningsområder. Det er ikke slik at bedriftene ikke tar kostnader. I det korte bildet er det en akutt situasjon nå, men i det lange bildet er det bra at vi har fått til disse ordningene. Det handler om arbeidsplasser, sier Kristensen.

Røe Isaksen sier til NRK at regjeringen vil diskutere permitteringsordningen med næringslivet.

– Målet er fortsatt at vi skal få sunne bedrifter gjennom krisen. Det er forskjellige måter å gjøre dette på. Vi skal diskutere dette med næringsorganisasjonene og fagforeninger, sier han.

Karl Johans gate i Oslo er én av Norges travleste handlegater. Lørdag ble alle kjøpesentre og butikker stengt ut januar grunnet funn av et mutert virus i Nordre Follo. Foto: Jil Yngland / NTB

NHO ba regjeringen ta importsmitte-risiko

NHO og Virke ser også til staten for å få dekket flere kostnader for bedriftene som måtte stenge på tre timers varsel lørdag.

– Nå må vi være lojale til smitteverntiltakene for å redde liv. Så er det viktig at bedriftene har en trygghet for at de vil bli kompensert for tapene, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NRK.

– Importsmitte er en viktig faktor, som det pekes for at vi er der vi er i dag. Dere bidro til, gjennom lobbyvirksomhet, å få til enklere vilkår for å få inn arbeidere fra utlandet som kanskje tok med smitte til Norge. Angrer dere på det i dag?

– Vi vet jo ikke hvor smitten kommer fra. Vi får først poengtere det. Så må vi si at vi har prøvd alle sammen å balansere behovet for å holde smitten nede, men sikre også at samfunnet holdes åpent så godt det lar seg gjøre. Hvis vi hadde stengt samfunnet helt ned, og ikke fått inn arbeidskraft, ville vi ikke klart å opprettholde matproduksjon og bedrifter, sier han.

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid og statsminister Erna Solberg under møtet i kontaktutvalget for partene i arbeidslivet i august. Nå skal regjeringen diskutere nye tiltak med næringslivet. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Må vente til nærmere påske på kontantstøtte

Regjeringen viser til den generelle kompensasjonsordningen som den viktigste støtten butikker og andre bedrifter som stengte lørdag kan få.

– Søknader for perioden januar til februar 2021 kan sendes fra midten av mars, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til NRK, og fortsetter:

– For dem som får særlig press på likviditeten, og opplever at det blir for lenge å vente til mars er Lånegarantiordningen et alternativ, sier hun.

NRK har tidligere omtalt at bankene mener ordningen ikke treffer fordi en del kriserammede bedrifter ikke oppfyller kravene for å få lån.

– Vi er redde for at man i påvente av svar og forsinkelser risikerer å miste bedrifter fordi de ikke har egenkapital igjen. Mange er helt på felgen fra før, sier Almlid.

Listhaug: – Forsømt seg med importsmitte

Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug forventer at regjeringen raskt forteller hvordan de vil hjelpe bedrifter og ansatte etter lørdagens nedstenging.

– Den kraftige nedstengingen må bety at vi stiller opp i enda større grad. De svarene må komme raskt, sier hun til NRK.

– Vil Frp støtte at arbeidsgiver betaler færre dager for permitterte ansatte?

– Nå må vi se på mange ulike ordninger. Vi avventer nå og ser hva regjeringen kommer med. Det er bra at regjeringen griper inn i smittesituasjonen og forsøker å få kontroll over utbruddet. Det er grunn til å påpeke at regjeringen har forsømt seg med importsmitte.

Listhaug mener regjeringen burde innført obligatorisk test for innreisende i august, istedenfor rundt juletider.

– Da var det i realiteten for sent å få kontroll. Dette viruset har ikke oppstått i Nordre Follo. Det er importert. Det har ikke vært god nok kontroll, og det er også grunn til å være kritisk til at det tar så lang tid å analysere prøvene, sier Listhaug.

Helseminister Bent Høie (H) sa til NRK tidligere lørdag at regjeringen iverksatte strenge tiltak mot importsmitte i romjulen, og har hatt ett av de strengeste regelverkene i Europa.

– Vi stoppet flyvninger fra Storbritannia og fulgte faglige råd vi fikk, sa han.

Lørdag kveld ble det også klart at regjeringen innfører strengere krav for innreise til Norge.

Nestleder og finanspolitisk talsperson i Frp, Sylvi Listhaug. Foto: Berit Roald / NTB

Skjæran: – Grenseløs arroganse

Listhaug mener det haster at regjeringen følger opp tiltakspakken fra opposisjonen tirsdag.

Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran mener det er viktig at regjeringen kommer med tiltak for økonomien samtidig som smittevernstiltakene.

– Ap vil ikke foreslå endringer i hvor stor andel av regningen for permitteringen som arbeidsgivere skal betale, men forventer at regjeringen har nær kontakt med partene når nye smitteverntiltak settes iverk, sier han til NRK.

Skjæran mener regjeringen er arrogant overfor folk som er rammet av krisen og Stortingets vedtak med tiltak.

– Tiltakspakken fra regjeringen viser en grenseløs arroganse. De 200.000 som nå står helt eller delvis ledige fortjener trygghet og forutsigbarhet, og vi komme ikke til å slippe denne sak før vi også har fått gjennomslag for feriepenger til dem som får dagpenger, sier han til NRK.