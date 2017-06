– Dette er noe vi ikke har råd til ikke å investere i. Det er en potensiell bombe under velferdsstaten og den norske modellen, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen.

Han snakker om de nesten 100.000 ungdommene i Norge som verken er i jobb eller utdanning.

– Å få ungdom inn i arbeid er ikke en netto utgift. Det vil spare samfunnet for penger. Vi har store trygdeutgifter i dag, så mange av disse pengene brukes allerede. Vi må bruke pengene på å få folk ut i jobb, ikke ut i evig passivitet, sier NHO-president Kristin Skogen Lund.

– Sykeliggjør arbeidsledige

Skogen Lund mener Nav mangler verktøy for å få ungdom som faller utenfor, inn i arbeid.

Hun og Gabrielsen er enig om følgende tiltak, som de presenterte på NRKs Politisk kvarter fredag:

Kraftig økning i tilskudd til lærlingbedrifter

Styrke arbeidsavklaringsordningen med tettere oppfølging

Utvide lønnstilskuddsordningen

– I dag blir man penset inn på et helsespor, fordi Nav ikke har så mange andre virkemidler enn å gi deg helsepenger. Man må på en måte bli syk for å få hjelp. Vi må bli flinkere til å heve kompetansen, ikke sykeliggjøre de som har en kompetansebrist, sier Skogen Lund.'

Ber regjeringen bidra

LO gir som kjent pengestøtte til partier på venstresiden i norsk politikk. NHO hadde fram til noen år siden samme praksis for partier på høyresiden.

– Dere ber neste regjering gjennomføre disse tiltakene. Den skal ledes av enten Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg. Hvem er mest egnet til å gjøre noe med arbeidsledigheten?

– Jeg har en klar oppfatning av hvilken regjering som vil bære best egnet. Men et kompetanseløft for arbeidslivet blir helt nødvendig, uavhengig av fargen på regjeringen, sier Gabrielsen.

– NHO er, som du vet, politisk objektive. Så det skal jeg ikke svare på, sier Skogen Lund. Hun mener det uansett ikke er nok at NHO og LO bestemmer seg for å hjelpe.

– Skal du ha flere inn i arbeid, må det også skapes flere jobber. Det blir en slags høna og egget. Vi trenger samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, men også med myndighetene for at det skal lønne seg å ta dette oppdraget, sier Skogen Lund.