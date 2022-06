NHO mener krav om ny forhandlingsleder er uhørt

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) krever å få styreleder i NHO Luftfart, Stein Nilsen, inn i forhandlingene. Nilsen er også administrerende direktør i Widerøe.

– Han er en erfaren, rutinert og løsningsorientert forhandlinger. Hvis vi får han inn i systemet her, da finner vi en løsning, sier NFO-leder Jan Skogseth til TV 2.

Direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart reagerer kraftig på utspillet.

– Det er helt uhørt. Vi har en særdeles dyktig forhandlingsleder og et sterkt team med kompetanse på arbeidsrett og forhandlinger.

– Det er en fullstendig avledning av sakens kjerne, som dreier seg om helt ublu krav som de ikke får gjennomslag for, sier Lothe til NRK.

Vil ikke svare om dispensasjon

Frontene i flyteknikerstreiken hardner til etter at NHO varslet lockout i går. Spørsmålet er når konflikten går så langt at regjeringen må gripe inn.

Lockouten omfatter blant annet ambulanseflyteknikere i Babcock.

NHO avviser at de spekulerer i at regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd.

– Selve formålet med lockouten er å tvinge flyteknikerne tilbake til forhandlingsbordet. Lockouten trer ikke i kraft før natt til søndag. Vi har mange dager på å løse konflikten, og vi må løse konflikten. Vi kan ikke la den vedvare, sier Lothe.

Babcock sier til NRK at de vurderer en søknad om dispensasjon. De avventer nå en vurdering fra helsemyndighetene av om en lockout av Babcocks teknikere som er organisert i NFO vil utgjøre en fare for liv og helse. De venter dette svaret tidligst torsdag.

– Vi vil behandle den når den kommer. Så får vi se hvilken konklusjon vi kommer til da, svare Lothe om NHO vil gi dispensasjon.

– Gis det dispensasjoner, er det ikke lenger argument for at regjeringen skal gripe inn?

– Nå vil ikke jeg gå inn i den diskusjonen. Vi har ikke fått noen søknad ennå. Vi kjenner ikke argumentene og hensynene som skal vektlegges, sier Lothe.

Han sier det har vært kontakt mellom partene i dag, men vil ikke si noe om fremdriften.

SV forventer at lønnsnemnd sitter langt inne

Partene i flyteknikerstreiken står flere nautiske mil fra hverandre, særlig når det gjelder lønn.

SV-nestleder Kirsti Bergstø advarer mot bruk av tvungen lønnsnemnd.

– Jeg håper denne situasjonen kan løses ved forhandlingsbordet. Det ville vært det beste for absolutt alle, sier SV-nestleder Kirsti Bergstø til NRK.

SV-nestleder Kirsti Bergstø mener NHO går for tvungen lønnsnemnd om de ikke godtar dispensasjon. Foto: Fotonorden

Siden lockouten omfatter selskapet som drifter ambulanseflyene, øker sannsynligheten for tvungen lønnsnemnd.

– Dersom NHO velger å iverksette lockout, uten å ta hensyn til dispensasjonssøknader som kan sikre at streiken ikke går på bekostning av liv og helse, så er det vanskelig å lese det som noe annet enn et forsøk på å presse frem en tvungen lønnsnemnd og dermed også en tvungen løsning på konflikten, sier Bergstø

Norsk Flytekniker Organisasjon har varslet at det vil søkes om dispensasjon for teknikere som jobber med ambulansefly og syketransport.

Det er selskapet Babcock som må søke om en slik dispensasjon.

Babcock bekrefter overfor NTB at det kan bli aktuelt.

– På bakgrunn av at vi drifter en tjeneste som er ansett som samfunnskritisk, vurderer vi en søknad om dispensasjon til NHO, skriver daglig leder Marius Hansen i Babcock Norden i en tekstmelding.

– Vi vil i den forbindelse be helsemyndighetene om en vurdering av om en lockout av Babcocks teknikere som er organisert i NFO, vil utgjøre en fare for liv og helse, skriver han.

Mener streik er nødvendig

Bergstø ønsker ikke ta stilling til kravene eller grunnlaget for den aktuelle streiken, men sier at det er en demokratisk rettighet å streike.

– Det er ingen tvil om at det er streiker som har ført til at arbeidsfolk har bedra både lønns- og arbeidsvilkår i samfunnet, og at det har vært nødvendig for å jevne ut skeive maktforhold.

Hun poengterer at bruken av tvungen lønnsnemnd har fått kritikk internasjonalt.

– Hvilke forventninger har du til regjeringen dersom saken havner på deres bord?

– Det kommer helt an på hvordan situasjonen ser ut da. Men jeg vil jo forvente at en regjering som skal være på arbeidsfolk sin side ikke tar lett på bruken av tvungen lønnsnemnd, svarer hun.

Rødt: – Det burde mildt sagt bekymre regjeringa

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener tvungen lønnsnemnd bør unngås. Foto: Cicilie S. Andersen / Cicilie S. Andersen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes viser til NHO-topp Ole Erik Almlids uttalelser til VG i går. Der avviser han at NHO med lockout forsøker å tvinge fram lønnsnemnd.

– Det gjør vi absolutt ikke. Dette er et lovlig virkemiddel vi velger å bruke nå fordi de har gått til streik. Vi svarer med lockout og håper de kommer tilbake til forhandlingsbordet, sier Almlid til avisa.

Moxnes mener Almlid nå har en sjanse til å bevise at han snakker sant.

– Hvis NHO virkelig mener det de sier til VG om at de ikke spekulerer i tvungen lønnsnemnd, kan de vise det ved å innvilge NFOs søknad om dispensasjon for flyteknikerne som drifter ambulanseflyene i Norge, skriver han til NRK.

Til høsten vil Stortinget behandle et representantforslag fra Rødt med sikte på å stramme inn bruken av tvungen lønnsnemnd.

– Hvis det er sånn at arbeidsgiversiden bare kan gå til full lockout og det vil ramme samfunnskritiske yrker, betyr det at arbeidsgiversiden i realiteten har vetorett ved streik. Da har ikke regjeringa noe annet valg enn å stoppe streiken med tvungen lønnsnemnd – det betyr at streikeretten i Norge ikke er reell i disse konfliktene. Det burde mildt sagt bekymre regjeringa, skriver Moxnes.