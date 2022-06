NHO Luftfart varsler lockout

Når lockouten trer i kraft, kan ikke flyteknikere som ikke allerede er i streik, gå på jobb.

– Lockout er et virkemiddel vi svært sjeldent benytter. Men NHO er nødt til å svare når et lite, frittstående forbund har fremmet et ekstremt lønnskrav, langt utover det man har blitt enig med andre yrkesgrupper om, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO i en pressemelding.

Omfatter også ambulansefly

20 flyteknikere i Babcock blir også blir tatt ut i lockout fra søndag. Det sier NHO til TV 2. Babcock drifter ambulanseflyene i Norge.

Tirsdag har nesten 50 flyvninger med Widerøe og Norwegian blitt kansellert.

Administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO mener flyteknikernes krav er milevis over alle andre. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– I en konflikt er lockout det eneste virkemiddelet arbeidsgivere har, og vi gjør dette for å få flyteknikerne tilbake til forhandlingsbordet. Når flyteknikerne har så urealistiske krav, mener vi det er riktig at alle medlemmene til NFO er en del av konflikten, sier Almlid.

NHOs lockout trer i kraft natt til søndag og vil ikke påvirke flytrafikken før det.

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) reagerer slik på varselet fra NHO:

– Det er vanskelig for meg å ta stilling til nå. Det er et trekk som de da valgte å gjøre ut fra den situasjonen de er i. Det er jo en del av spillereglene det også. Jeg er ikke veldig overrasket, sier sentralstyremedlem Petter Wettre i NFO.

106 i streik

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) har tatt ut 106 av sine drøyt 400 medlemmer i streik. Mange har blitt rammet allerede.

Ytterligere 39 teknikere tas ut i streik fra fredag 24. juni om det ikke blir enighet om en løsning innen den tid.

Foreløpig ser det ikke ut til å være noen løsning i sikte.

Widerøe, Norwegian og SAS sier det kan bli flere kanselleringer eller innstilte fly på grunn av streiken og at det er en usikker situasjon.

NHO omtaler flyteknikernes krav som «milevis over alle andre»

– Streiken blant flyteknikerne kommer på et svært krevende tidspunkt i norsk økonomi og i flybransjen. Dette er en bransje som har vært svært hardt rammet av pandemi og krig i Europa, og streik er det siste den trenger. Streiken rammer i tillegg både reisende og norske bedrifter, sier Almlid i pressemeldingen.

– Mange fly vil stoppe over helgen

Frode Steen, professor i samfunnsøkonomi, mener sier dette er legitime midler, og at det innebærer en tilspissing.

– Lockout betyr at det ikke er teknikere på jobb. Det betyr faktisk at det er veldig mange fly som stopper over helgen, og når arbeidsgiveren gjør det, er det en ganske kraftig beskjed om at de ikke vil være med på dette lenger, sier Steen.