NHO håper flere ansatte får komme tilbake på kontoret

– Nå kommer vi ned i fellesrommet som vanligvis har et yrende liv. Vanligvis pleier det å være mange hundre her nede, men nå er det så vidt vi ser noen, sier Brita Alsos som har arbeidsgiveransvar i DNB.

Covid-19 og litt ferieavvikling har ført til at det er få på jobb i DNB sine kontorer i Bjørvika.

Den siste tiden har opp mot 80 prosent hatt hjemmekontor. Nå håper Alsos at flere ansatte kan få komme tilbake på jobb i kontorlokalene.

– Mye fungerer godt digitalt, men litt for samholdet sin del trenger vi å møtes fysisk, sier Alsos.

Brita Alsos håper de ansatte snart kan få komme tilbake til kontorlokalene. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Håper på mer fleksibilitet

Alsos får støtte fra NHO, som håper at myndighetene vil gjøre det mer fleksibelt for arbeidsgiver å ta ansatte tilbake på jobb, særlig i Oslo.

I Oslo kommunes forskrift om forebygging av koronasmitte står det at «Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig». Det mener direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, er for strengt.

– Det vi vet er at en del bedrifter opplever at hjemmekontor er til hinder for produktivitet, sier hun.

Nina Melsom synes Oslo kommune sine forskrifter er for strenge. Foto: Terje Bendiksby

Pressekontakt for byrådet i Oslo, Anders Lundell sier til NRK at de gjør en ny vurdering av forskriften nå. Avgjørelsen er ventet i midten av august. De ønsker derfor ikke å kommentere saken ytterligere.

Belastning på kollektivtransporten

Da Oslo kommune innførte forskriften var noe av hensikten å unngå for mange passasjerer som reiser kollektivt til jobb samtidig.

Melsom er opptatt av at en større åpning av kontorene ikke skal bety for høyt trykk på kollektivtransporten. Noe av dette ansvaret legger hun på bedriftene. Hun har derfor foreslått flere tiltak de kan gjøre for å unngå det.

Hun foreslår blant annet at bedriftene kartlegger hvor mange ansatte som bruker kollektivtrasport til og fra jobb, og vurdere tiltak for å redusere det antallet.

– Man kan se for seg at noen kan jobbe hjemmefra deler av dagen, og på kontoret deler av dagen, eller at man jobber annen hver dag på kontoret og hjemme.

Melsom ønsker at flere skal få komme tilbake til kontoret, men sier det må balanseres med smittevernhensyn. Foto: Øystein Otterdal / Øystein Otterdal

Brita Alsos sier at de fleste som jobber i DNB i Bjørvika bruker kollektivtransport. De har ikke lagt opp til at ansatte kan kjøre bil til jobb. Likevel mener hun halvparten av de ansatte kan være på jobb uten å belaste kollektivtrafikken noe særlig.

Ole Kristian Krogsæter er en av de ansatte i DNB som reiser kollektivt til og fra jobb. Den siste tiden har han jobbet både hjemmefra og litt på kontoret. Siden har bor på Jessheim, tar han toget til og fra Bjørvika.

– Det er jo blitt ganske tett på toget nå. Det merkes at ferien er over og folk er i gang igjen, sier Krogsæter.

Ole Kristian Krogsæter bor på Gjesheim og jobber i Bjørvika. Han må ta toget for å komme seg til jobb. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Etter å ha erfart å jobbe både hjemmefra og fra kontoret er han klar på hva han trives best med.

– Jeg liker jo best å jobbe på kontoret. Det er fint å kunne ha en faglig utveksling med de andre ansatte, og folk er jo litt lettere tilgjenglig på jobb.

Alsos sier DNB er klar for å iverksette flere tiltak for å ivareta smittevernhensyn både på arbeidsplassen og på vei til jobb. Hun sier de blant annet har lagt opp til at ulike arbeidsoppgaver kan gjøres på kontoret utenfor rushtiden.

– Vi skal kunne strekke oss langt for å imøtekomme myndighetenes føringer og ikke minst ivareta smittevernshensyn og sikkerheten til de ansatte.