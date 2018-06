NHO bryter sukkersamarbeidet

Helt siden desember 2016 har næringslivet og regjeringen hatt et samarbeid og en intensjonsavtale om tilrettelegging for et sunnere kosthold. Men nå har samarbeidsklimaet surnet, på grunn av en avgiftsøkning på sukker.

Administrerende direktør i NHO Mat og drikke, Petter Haas Brubakk. Foto: Hans Fredrik Asbjoernsen, Hans Fredrik Asbjørnsen / NHO

1. januar 2018 økte sukkeravgiften med 83 prosent i Norge, fra 20,19 til 36,92 kroner per kilo. Samtidig økte avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer med 42,3 prosent fra 3,34 til 4,75 kroner per liter.

– Vi sier nå at dette samarbeidet ikke kan gå videre som forutsatt, fordi Stortinget vedtok rekordhøye økninger av det som allerede var noen av verdens høyeste avgifter i fjor. Det har endret forutsetningene for samarbeidet, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og drikke.

Brubakk understreker at næringen selv vil jobbe for å fortsatt redusere mengden tilsatt sukker i mat og drikkevarer, men da i egen regi. Det vil heller ikke bli noen endringer i merkingen av sukkerinnholdet i produktene.

– Norske mat- og drikkeprodusenter har gjennom mange år jobbet systematisk med å reduseret tilsatt sukker. Det vil vi fortsette med. Det som var meningen med denne intensjonsavtalen var å skaffe mer kraft enn det produsentene, handelsnæringen og myndighetene hadde hver for seg. Da må vi ha tillit og kunnskapsbaserte løsninger, sier Brubakk.

Glad for fortsatt samarbeid på andre punkter

Folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) synes det er synd at næringslivet nå tar en pause i samarbeidet om å redusere sukkerinnholdet i mat og drikkevarer. Hun mener det har blitt mye bra på feltet de årene samarbeidsavtalen har vart, og er glad for at samarbeidet om å redusere bruken av salt og mettet fett fortsetter.

Folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp). Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Regjeringen kan ikke gjøre dette alene med informasjon og kampanjer. Vi trenger et godt samarbeid med næringen, sier Michaelsen.

Michaelsen understreker at hun ikke er finansminister og ansvarlig for avgiftspolitikken, men vil gjerne være med på å finne en løsning.

– Jeg ser at dette har kommet litt uheldig ut, og jeg vet at næringslivet føler seg litt tilsidesatt og at det er litt frustrasjon rundt revidert nasjonalbudsjett og det å ikke bli tatt med på råd.

– Økt grensehandel med høyere avgifter

Brubakk mener at avgiftsøkningen i Norge blant annet har ført til økt grensehandel. Han trekker også frem muligheten for å bestille varer momsfritt fra utlandet som et problem. NRK har tidligere vist at det er mulig å bestille brus fra Sverige til norsk post i butikk. Brusen som utleveres vil da koste rundt en firedel av prisen i butikken.

– Det er umulig for oss å konkurrere under disse forutsetningene, og det undergraver vårt folkehelsesamarbeid med regjeringen, sier Brubakk.

Brubakk og NHO håper nå på endringer i avgiftene, slik at samarbeidet kan fortsette.