Søndag stengte regjeringen kjøpesentre og andre virksomheter i 15 nye kommuner rundt Oslo. 25 kommuner i hovedstadsområdet er nå nedstengt i forskjellig grad.

– Dette må vi regne med kan skjer i flere kommuner i landet på kort varsel. Nå kommer enda flere bedrifter til å bli rammet. Det er derfor helt avgjørende at regjeringen raskt kommer med treffsikre kompensasjonstiltak, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid til NTB etter pressekonferansen regjeringen holdt søndag kveld.

Var allerede vanskelig

Almlid sier at framtidsutsiktene til deler av næringslivet var bekymringsfull allerede før hovedstadsområdet ble nedstengt som følge av utbruddet i Nordre Follo.

Han understreker at kompensasjonsordningene som allerede er på plass, vil hjelpe bedriftene gjennom nedstengningen, men at det må gjøres endringer. Og at det må gjøres i løpet av de nærmeste dagene.

– Vi må sikre at vi har ordninger som gjør at vi kan berge bedriftene gjennom dette. Vi har veldig mange ordninger liggende klare, men på toppen av det må et par ting på plass, sier Almlid.

Han ønsker blant annet at lønnsplikten for arbeidsgiver ved permittering må ned fra ti til to dager.

– I tillegg må kompensasjonsordningen utvides ved blant annet å ta med kostnader som ikke ligger der nå, sier NHO-direktøren.

Virke: 400.000 arbeidstakere rammet av nedstengning

Også hovedorganisasjonen Virke ønsker flere tiltak for næringslivet på plass raskt. Direktør Ivar Horneland Kristensen sier han har forståelse for beslutningen for å slå ned smitte, men at det får store konsekvenser:

Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen. Foto: Virke

– Det er krevende å bli stengt med noen timers varsel. Over 400.000 arbeidstakere jobber i virksomheter i handels- og tjenestenæringen som blir berørt av disse tiltakene, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen.

– For å berge arbeidsplasser og verdiskaping er det avgjørende å raskt redusere virksomheters ansvar for permitteringsperioden til to dager og sørge for dekning utover faste uunngåelige kostnader i kompensasjonsordningen, sier han.

Mener bedrifter behandles urettferdig

NHO-sjef Almlid er opptatt av at en del kostnader forbundet med smitteverntiltak ikke dekkes av dagens kompensasjonsordning for næringslivet.

Som eksempel trekker han fram mat og lignende som blir bedervet og må kastes som følge av nedstengningen.

I tillegg mener NHO enkelte bedrifter rammes urettferdig.

De viser til at Geilo Skisenter ikke får kompensasjon fordi de driver både alpinsenter og barnehage, og dermed ikke har en omsetningssvikt på 30 prosent, som kreves for å få kompensasjon.

Vondt ble verre

NHO har i løpet av helgen sittet i hektiske møter med representanter fra regjering og forvaltning. I tillegg har et stort antall bedrifter tatt kontakt og delt sin frustrasjon over fremtidsutsiktene og stilt spørsmål om hva nedstengningen betyr rent praktisk.

– Jeg tror vi skal huske på at det var en veldig vanskelig situasjon allerede før denne siste nedstengningen. Vi hadde en medlemsundersøkelse i januar som var skremmende med tanke på at 50 prosent av bedriftene hadde omsetningssvikt i forhold til samme periode i fjor. Like mange hadde opplevd forverring fram mot jul, sier Almlid.

– Så ble det enda verre nå. Mange blir stengt ned, og det rammer bedrifter og arbeidsplasser umiddelbart, sier NHO-direktøren.

Han understreker at bedriftene har forståelse for at det muterte viruset må bekjempes. Frykten er at hele samfunnet må stenge ned, slik vi har sett i andre land.

– Vi er opptatt av at vi på den ene siden må sammen om å redde liv, men på den andre siden må vi også stå sammen om å redde arbeidsplasser og bedrifter, sier Almlid.

Tar høyde for lang nedstengning

Han mener ordningene som allerede er på plass i stor grad er robuste nok til å takle situasjonen som har oppstått.

Men at de utfordres av at tiltakene nå er enda strengere enn i mars, og frykten for at de vil vare lenge.

– Situasjonen nå er mye verre ved at du får akutte nedstengninger. De ordningene vi har må ta høyde for at dette kan skje flere ganger, og at det kan skje i hele landet. Ordningene må ta høyde for at man må stenge ned mye og lenge, sier Almlid.

Frykter konkursbølge

Almlid mener dialogen med regjeringen er god om dette. Men at det haster med å få på plass tiltak.

– Vi mener det må på plass i løpet av noen få dager, og kommuniseres raskt ut, sier han.

NHO-direktøren sa lørdag til TV 2 at han frykter flere konkurser i 2021 enn i 2020.

– Ordningene vi har virket så godt at det ble ganske få konkurser i fjor. Vi venter at det blir flere konkurser i år. Ordningene må være så bra at man unngår så mange konkurser som mulig, sier han.

Også Virke advarer mot et konkursras innen blant annet serveringsbransjen, reiseliv og treningssentre dersom bransjene ikke får mer hjelp.