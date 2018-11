NHO avslår søknad om lockout-dispensasjon: – Dette kan avgjøre om jeg lever eller dør

500 sykepleiere kan nektes å gå på jobb fra onsdag, etter at NHO har gjort alvor av trusselen om lockout i sykepleier-konflikten.

To av Frelsesarmeens rusvirksomheter kan måtte stenge. Frelsesarmeen ba mandag om dispensasjon fra lockouten, men har fått nei fra NHO.

Dermed kan de to rusvirksomhetene bli nødt til å skrive ut pasienter. Både pasienter og ansatte mener det kan sette liv og helse i fare.

Dette er lockout Ekspandér faktaboks Hel eller delvis arbeidsstans som en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening iverksetter for å fremtvinge en løsning av en tvist med en fagforening.

I Norge er lockout anerkjent som lovlig kampmiddel i tariffrettslige interessetvister.

En lockout kan iverksettes etter kollektivt varsel til en arbeidstakerorganisasjon, med virkning for organisasjonens medlemmer.

Lockout er arbeidsgiversidens motsvar til streik.

Den siste lockouten som ble gjennomført i Norge var i 2004. Fler ganger siden har imidlertid regjeringen grepet inn med tvungen lønnsnemnd etter at lockout er blitt varslet. Kilde: snl, NTB

– Kan avgjøre om jeg lever eller dør

Like bak politihuset på Grønland i Oslo ligger Gatehospitalet. Hospitalet er drevet av Frelsesarmeen, og er et helse- og omsorgstilbud til rusmiddelavhengige med store og sammensatte helseproblemer.

Ben Nilsen har vært innlagt på Gatehospitalet flere ganger. I mange år har han ruset seg med amfetamin. Nå har han vært innlagt i én uke for å få substituttbehandling.

I stedet for å ta amfetamin og heroin får han metadon, men han tåler det dårlig og på Gatehospitalet får han hjelp til å finne alternative medisiner. Nilsen forklarer at for han vil en lockout være en katastrofe.

RAMMES: Ben Nilsen håper at det ikke blir noen lockout, og sier han skulle ønske at sykepleierne fikk bedre betalt. Foto: Oda Ruggesæter Ertesvåg/NRK

– I verste fall kan dette avgjøre om jeg lever eller dør. Det betyr at jeg mister metadonet mitt. I stedet for at jeg går i rehabilitering i ordentlige former, så faller alt fra hverandre, og jeg får ikke gjort noen ting, sier han.

På helse- og omsorgstilbudet på Grønland er det mellom 60 og 65 ansatte, 25 av dem er sykepleiere som vil bli rammet av den mulige lockouten. Nilsen frykter at lockout vil gå utover flere brukere enn han selv.

– Det kan bli katastrofe for flere. Når man ikke har brukt heroin på lenge, så er overdosefaren utrolig stor. Nå skal ikke jeg si at jeg kommer til å sprekke, men sjansen er der, sier Nilsen.

– Veldig stor risiko

Daglig leder ved Gatehospitalet, Liv Bente Nilsson, forteller at en lockout vil føre til at pasientene vil bli skrevet ut. Det frykter hun vil gå utover liv og helse.

FARE FOR LIV: Daglig leder ved Gatehospitalet, Liv Bente Nilsson, mener at en lockout kan føre til fare for liv og helse for hennes pasienter. Foto: Oda Ruggesæter Ertesvåg/NRK

– Det er veldig stor risiko med tanke på overdose når pasientene skrives ut. Det er for oss forenelig med fare for liv og helse, sier hun.

Nilsson mener det er uverdig at pasientene blir brikker i et spill, som de ikke har så mye med gjøre. Hun understreker at det hadde vært like ille for de berørte om det var Norsk Sykepleierforbund som tok ut sykepleiere ved helsetilbudet ut i steik, og ikke NHO som truet med lockout.

– Vi utsetter en tredjepart i denne konflikten for ubehag både fysisk og psykisk, vi utsetter dem for en usikker situasjon som vi ikke ønsker å utsette dem for, sier hun.

Leder for Gatehospitalet, Liv Bente Nilsson (t.h), sammen med pasienten Sigrid som har vært på behandlingssenteret i over én måned. Foto: Oda Ruggesæter Ertesvåg/NRK

NHO: Trist

Konflikten mellom sykepleierne og NHO Service har vært fastlåst en god stund. Sykepleierne krever en minstelønn i private helseforetak på linje med det de har i kommunal sektor.

NHO mener på sin side at det vil bryte med den norske modellen dersom kommunal sektors tariffavtaler automatisk skal legge føringer for avtalene i privat sektor.

Administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, sier til NRK at NHO syns det er veldig trist at denne situasjonen nå går utover disse pasientene og deres pårørende.

Anne-Cecilie Kaltenborn er administrerende direktør i NHO Service og Handel. Foto: Oda Ruggesæter Ertesvåg/NRK

– Vi har avslått denne søknaden fordi det er opp til helsemyndighetene å vurdere om det er fare for liv og helse, sier Kaltenborn.

Kaltenborn sier at det ikke er opp til NHO, men helsemyndighetene å vurdere om det videre vil være grunnlag for tvungen lønnsnemnd.

– Vårt ønske er å komme tilbake til forhandlingsbordet og finne en løsning. Det er målsettingen vår, sier hun.