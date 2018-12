New York-politiet brukte overvåkingskameraer for å redde en mistet forlovelsesring

Fredag kveld satt en mann satt seg på kne for å fri på Manhattan i New York. Da kjæresten svarte ja ble mannen så glad at han mistet forlovelsesringen ned i en rist.

Det skulle vise seg å bli starten på en romantisk politiaksjon.

En uvanlig redningsaksjon

Lite visste paret om at hele situasjonen nemlig ble fanget på film av overvåkningskameraet til New York-politiet.

Filmen viser ikke selve frieriet, men at mannen mister ringen på bakken og at han deretter kaster seg ned for å prøve å redde ringen fra å forsvinne ned i risten. Kvinnen prøver også å komme ringen til unnsetning i mylderet av forbipasserende mennesker – men det er for sent.

MISTER RINGEN: Overvåkningskameraet filmer situasjonen der mannen mister forlovelsesringen ned i en rist fredag kveld. Foto: Skjermbilde

I går kveld delte politiet en Twitter-melding der de meddelte at en av deres spesialbetjenter har reddet ringen opp fra risten, og at de prøver å komme i kontakt med det nyforlovede paret for å gi ringen tilbake.

Meldingen ble raskt mobilisert på sosiale medier, og på under 24 timer har innlegget blitt delt 19.000 ganger.

Politiet la også ut et bilde av ringen med et telefonnummer tipsere kunne ringe for å finne eierne.

BA OM HJELP: Gjennom Twitter prøvde politiet å mobilisere folk til å hjelpe dem å finne ringens eier. Foto: Skjermbilde

Søndag kveld hadde politiet fortsatt ikke funnet ut hvem som eide forlovelsesringen, og delte derfor enda et innlegg til publikum.

Noen timer senere delte den kommende bruden Danielle en melding på Twitter der hun gledelig meddeler at ringen har nådd riktig kvinne.

TAKKER: Den kommende bruden takker både politiet og Twitter-brukere for at de hjalp ringen å finne riktig finger. Foto: Skjermbilde

Søndag kveld takker politiet alle som har hjulpet til i jakten på ringens rettmessige eier. Saken har nå status som «closed», skriver de.