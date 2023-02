Nettselskap mener ny strømstøtte ikke vil monne mye

– En snittkunde vil kunne få 50 til 60 kr ekstra i støtte i måneden. Da snakker vi i vintermånedene. På sommeren blir det lavere, da snakker vi 10 til 30 kroner i måneden, sier kommunikasjonssjef i Elvia Morten Schau.

Han understreker at det avhenger av den enkeltes forbruk.

I dag blir forbrukerne kompensert på grunnlag av en månedlig gjennomsnittspris. Fra høsten blir det en kompensasjon time for time, fortalte regjeringen på en pressekonferanse onsdag kveld.

Dette er endringene i strømstøtten Ekspandér faktaboks Regjeringen la 15. februar frem følgende endringer i strømstøtten:

Ordningen forlenges ut 2024.

Også strømstøtten til landbruket, kulturlivet og frivillige forlenges ut 2024.

Det innføres en timebasert beregning for strømstøtte i stedet for dagens månedsbaserte ordning. Denne ordningen vil trolig ikke bli innført før tidligst 1. september.

Strømstøtten økes til 90 prosent over 70 øre per kilowattime også i sommermånedene.

Elvia (tidligere Hafslund Nett) har regnet på den nye strømstøtten ut fra kommunikasjonssjefens eget strømforbruk, som er 30 000 kWh per år.

Det er omtrent dobbelt så høyt som gjennomsnittskunden deres.

Hvis regjeringens nye strømstøtte allerede hadde vært innført januar i år ville han ha fått rundt 164 kroner mer i strømstøtte.

Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia Foto: Elvia

– Nå er dette regnet ut for januar, der forbruket er høyest og prisene er høye. Så man kan ikke gange dette med tolv og få årsgjennomsnittet, sier Schau.

Støre: – Ville ha gjort stor forskjell i november

Konfrontert med påstanden fra Elvia om at regjeringens nye strømgrep ikke komme til å monne stort svarer statsminister Jonas Gahr Støre at dette ikke stemmer.

Han understreker at det absolutt vil merkes at man fra april til og med september går fra 80 prosent til 90 prosent strømstøtte for kWh over 70 øre.

I tillegg mener han at det enkelte måneder vil ha stor påvirkning av folk får en støtte som følger prisen fra time til time i stedet for en gjennomsnittspris, slik det er i dag.

– La meg ta måneden november i fjor. Da svingte prisene mye. Hadde dette systemet vært der da så ville du fått 50 prosent mer i strømstøtte, sier Støre.

Regjeringen holdt onsdag kveld pressekonferanse om strømtiltak Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Olje- og energiminister Terje Aasland sier at det er stor forskjell fra måned til måned på hvor mye strømprisene varierer og dermed også i hvilken grad den nye strømstøtten vil gi folk mer penger i støtte.

– I fjor høst så var prisene jamt høye i august. Strømstøtte ordningen som vi hadde da var relevant. Så kom vi til november hvor det var nesten null i pris de første dagene og ukene, så ble prisen ekstremt høy på slutten.

Den daværende strømstøtteordningen med gjennomsnittsberegning var dermed svært ugunstig for folk.

Hvordan prisene vil svinge fremover vet man selvfølgelig ikke påpeker statsministeren.

– Strømprisene kommer til å svinge. Det er sannsynlig. Og med dette opplegget hvor du får støtte time for time så har du en større sikkerhet enn det du hadde før, sier Støre.

Tror folk kan oppfatte det mer rettferdig

Selv om Elvia ikke tror folk komme til å få mye mer i strømstøtte gjennom regjeringens nye ordning kan det likevel være de blir mer fornøyd mener kommunikasjonssjefen.

– Mange mener det er mer rettferdig at du får 90 prosent av den timen du faktisk bruker. Prisene har variert mye gjennom døgnet, sier Schau

Han vil likevel oppfordre folk til å fortsatt spare på strømmen.

– Som alltid er den billigste kilowattimen den man ikke bruker.