Nettavisen: Espen Teigen skal ha tilbydd kjelde betaling for å skrive sak

Teigen vil ikkje kommentere saka til NRK og viser til svara han har gitt til Nettavisen.

Tidlegare denne veka avslørte NRK at Espen Teigen skal ha lånt pengar av folk han intervjua.

Teigen skal ha skrive fleire saker om stiftinga «rettferd» i Nettavisen. Måndag blei han dømd til å betale tilbake 27.000 kroner til generalsekretæren i stiftinga.

Laurdag skriv Nettavisen at Teigen dei har dokumentasjon på at Teigen skal bedd ei kjelde om 10.000 kroner for å skrive artiklar om vedkommande.

Vær Varsam-plakaten stadfestar at journalistar skal unngå bindingar som kan skape interessekonfliktar eller føre til spekulasjonar om inhabilitet.

Går gjennom alle sakene til Teigen

Sakene blei aldri publisert, seier redaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, til NRK.

– Dette skjedde ein av dei siste dagane før han slutta, seier Stavrum.

Redaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, seier at det ikkje blei publisert saker om kjelda som skal ha fått tilbod om å betale for ei sak. Foto: Mariam Butt / NTB

Teigen slutta i Nettavisen i byrjinga av 2023.

Stavrum vil ikkje kommentere korleis Nettavisen har kome i kontakt med den omtalte kjelda.

– Vi har vore i kontakt med kjelda i fleire samanhengar og har sett på dokumentasjonen vedkommande har lagt fram.

Nettavisen viser ikkje direkte til kva som står i dokumentasjonen som skal vise at Teigen ville ta betalt for å lage sak. NRK har spurt om Nettavisens dokumentasjon.

– Det vil ikkje vere riktig av oss – heller ikkje denne saka – å utlevere upublisert materiale. Men som du kan sjå av saka, motseier ikkje Teigen innehaldet i meldinga, seier Stavrum til NRK.

Viser til konflikt med kjelde

Til Nettavisen bekrefta Teigen at han lånte 6.000 kroner av kjelda. Vidare fortel han at kjelda skulle hjelpe han med å få orden på privatøkonomien, men at han ikkje fekk den hjelpa dei hadde blitt samde om.

Ifølge Teigens forklaring til Nettavisen var det denne konflikten som låg til grunn for at han tilbydde kjelda å ta betalt for å skrive saker om ham.

– Etter tallause meldingar og anna kontakt frå kjelda, kor vedkommande hadde gjort det tydeleg at det var ønskeleg å kjøpe journalistikk av meg, gav eg inntrykk av at vi kunne ordne det. Det var berre for å få pengar att etter å ha kasta bort all den tida og energien på ein eg hadde hyra for å hjelpe meg med økonomien, men som eigentleg hadde gjort alt verre for meg. Eg har sidan gjort det veldig klart at eg ikkje skulle levere disse sakene, uttalte Teigen til Nettavisen.

– Eg hadde då aldri, under nokon omstende, nokon tanke om å selje noko journalistikk, legg han til.

Går gjennom alle sakene til Teigen

Stavrum stadfestar no at dei går gjennom alle sakene til Teigen for å undersøke om liknande ting kan ha skjedd i andre saker.

– Det er klart at dette er ei uheldig sak for oss. At det har blitt påvist økonomiske bindingar mellom ein journalist og ei kjelde. Enda meir alvorleg er det at det finst dokumentasjon på at ein journalist har bedd om pengar for å skrive noko, fortel han.

Stavrum fortel at dei no skal gå systematisk gjennom alle sakene som er skrive at Teigen.

– Vi skal til botn i dette og gå ut med alle kritikkverdige forhold vi eventuelt vil finne. Nettavisen sin journalistikk er ikkje til sals.