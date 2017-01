– Måten hun har blitt behandlet på i pressen er uvanlig for en fersk byråd. Det har vært et omfang og på en måte som en ikke skulle forvente fra en riksdekkende avis – og da tenker jeg på Nettavisen, sier kommentator i Bergens Tidende Mathias Fischer i Politisk kvarter i dag.

I går skrev Fischer i en kommentar i Bergens Tidende at mediedekningen av Nguyen Berg har vært skammelig – og sparket til Nettavisen.

– Mer nøkternt i Bergen

Dieselforbudet i Oslo forrige uke og søppelkaoset i vinter har vært saker som har satt miljøbyråden i medias søkelys.

– Men hvorfor har ikke datokjøring og femdobling av bompengene i Bergen skapt samme mediestorm? spør programleder i Politisk kvarter, Lilla Sølhusvik.

– Jeg tror bergenspressens omtale av de sakene er mer nøktern enn det sakene om dieselforbud i Oslo har vært. Det er også mindre personfokus. Det har heller aldri vært et ønske for BT å bygge opp Ap-Anna (byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti, red.anm.) som det store symbolet på en bilfiendtlig politikk i Bergen. Det stempelet har Lan Marie Berg fått i rikspressen.

Mener Nettavisen må ta ansvar

– Se på omfanget artikler i Nettavisen om Lan Marie Berg og måten en del av dem er vinklet på. Hvis du ser på FB-gruppene som er mest aktive i å kritisere Berg – så er det ett nettsted de ofte viser til; Nettavisen, og det må Nettavisen være bevisst på, sier Fischer.

Nyhetsredaktør i Nettavisen Erik Stephansen er enig i at Nguyen Berg blir skammelig omtalt i sosiale medier, men når det gjelder kritikken mot Nettavisen mener han Fischer bommer.

– Fischer sauser sammen vanlig kritisk journalistikk med rabiate kommentarer på sosiale medier. Han kritiserer Nettavisen for at vi skrev at hun tok drosje hjem fra Debatten i NRK og han kritiserer at vi lager journalistikk på at hun og kjæresten selv la ut at de tok tog til Barcelona. Dette er selvfølgelig saker som har allmennhetens interesse, sier Stephansen.

Stephansen i Nettavisen svarte også på kritikken fra Fischer i et innlegg i BT i går.

Lan Marie Nguyen Berg har måttet tåle mye personhets som miljøbyråd i Oslo. I Politisk kvarter fortalte hun hva som har vært verst.

– Det var ikke det at jeg ble kalt en vietnamesermegge eller et fittetryne som var vondest for meg. Det var det at jeg ble bedt om å reise tilbake til Vietnam eller Nord-Korea. For meg som er født og oppvokst i Norge føltes det fremmedgjørende.