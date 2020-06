Nestlederne i Oslo Frp forlanger ekstraordinært møte

Spenningene mellom Oslo Frps leder Geir Ugland-Jacobsen og Fremskrittspartiets leder Siv Jensen tiltok i går. I går kveld ba Stavanger Frp sentralstyret i partiet om å oppløse Oslo Frp for å stoppe uroen.

Nå sier nestlederne i Oslo Frp til NRK at de vil be om et ekstraordinært fylkesstyremøte.

– Det jeg kan si er at jeg og organisatorisk nestleder i løpet av dagen kommer til å be om at det avholdes et ekstraordinært fylkesstyremøte så snart som mulig. Vi trenger en redegjørelse fra leder om den pågående situasjonen, sier politisk nestleder Andreas Meeg-Bentzen.

– Hvorfor trenger dere en redegjørelse? ​

– Situasjonen nå med meningsutveksling i mediene er uholdbar i lengden og potensielt skadelig for partiet.

– Ikke akseptabelt

I helgen gikk Oslo Frps leder Geir Ugland-Jacobsen ut i Finansavisen. Der sådde han tvil om Siv Jensens plass på toppen av nominasjonslisten for neste stortingsperiode.

I går svarte Fremskrittspartiets leder Siv Jensen på utspillet til NRK. Hun beskrev utspillet som «ikke akseptabelt». Samtidig ba hun fraksjonen i Oslo Frp som ønsker et annet retningsvalg om å «innordne seg i rekkene».

Ifølge Jensen vil det være stikk i strid med tradisjonen i partiet å ha noen andre enn den landsmøtevalgte ledelsen på toppen av sine fylkeslags lister.

Oslo Frp ønsker kursendring

Ugland-Jacobsen vil at partiet skal bli et «patriotisk fyrtårn». På årsmøtet i fylkeslaget stemte et flertall for å ta partiet i en mer nasjonalliberalistisk retning.

Han tar også til orde for at partiet bør vise tydeligere motstand mot overnasjonale organer og klarere prioriterere norske interesser, særlig i utenrikspolitikken.