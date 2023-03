Nestlederkampen i Ap: Vil ha comeback for Tajik

– Vi ser jo at partiet er i en krevende situasjon om dagen. På en slik bakgrunn trenger vi endringer og fornyelse i partiledelsen, sier Jon Reidar Øyan til NRK.

Han er bystyremedlem i Oslo og leder av homonettverket i Arbeiderpartiet. Tidligere i dag gikk han ut på Facebook og i et intervju med VG og kunngjorde støtte til Hadia Tajik og Tonje Brenna som nye nestledere i Ap.

STØTTER TAJIK: Jon Reidar Øyan og Homonettverket i Ap vil ha både Hadia Tajik og Tonje Brenna som nestledere.

Dersom både Brenna og Tajik skal inn som nestledere, betyr det at sittende nestleder Bjørnar Skjæran må ut. Også partisekretær Kjersti Stenseng må da skiftes ut, av hensyn til kjønnsbalansen i partiledelsen på fire personer.

– Det er naturlig konsekvens av det vi foreslår og noe vi er innforstått med, sier Øyan.

Spørsmålet om hvem som bør utgjøre partiets øverste ledelse er også blant temaene under styremøtet i Oslo Ap tirsdag. På vei inn til møtet på Youngstorget ville ikke fylkesleder Frode Jacobsen svare på spørsmålet fra NRK om han mener Hadia Tajik bør bli nestleder igjen.

– Dette skal jeg dele mine tanker med partistyret om. Så tar vi diskusjonen der og ser hva Oslo Ap skal mene. Som et stort og viktig parti er det også i Ap rom for å diskutere både politik og personer, sa Jacobsen.

Hadia Tajik vil selv ikke kommentere saken overfor NRK i kveld.

Nestlederkamp

Fylkeslagene i Arbeiderpartiet har frist til fredag med å foreslå kandidater til sentralstyret og den øverste partiledelsen.

Så langt har Akershus, Troms, Agder, Innlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag foreslått Tonje Brenna som nestleder. Men disse vedtakene åpner alle for at dagens nestleder Bjørnar Skjæran kan fortsette ved siden av Brenna. Og de innebærer ikke at Kjersti Stenseng må gi seg som partisekretær.

Men siden Rogaland Ap alt har foreslått at Hadia Tajik vender tilbake som nestleder, er det uansett skapt en floke som valgkomiteen må løses før landsmøtet i begynnelsen av mai.

Og tirsdag melder TV 2 at mandagens styrevedtak i Innlandet om å fremme gjenvalg for Kjersti Stenseng, ikke har hele fylkeslaget i ryggen. Hamar Ap vil nemlig skifte ut Stenseng, og foreslår Tonje Brenna og Jan Christian Vestre som nestledere. I så fall ryker Bjørnar Skjæran ut også.

Les også: Tre representanter fra Rogaland innstilles til sentralstyret i Ap

Også i hovedstaden er det mange som ønsker fonyelse i Ap-toppen, og støtten er betydelig til Hadia Tajik. Hun har tross alt representert Oslo på Stortinget i to perioder, selv om hun siden 2017 har vært innvalgt fra hjemfylket Rogaland.

Da styret i Oslo Ap møttes for én uke siden, klarte de ikke å bli ferdige med innstillingen til valgkomiteen. De nøyde seg med å foreslå gjenvalg av Jonas Gahr Støre som partileder og spilte inn byrådsleder Raymond Johansen og stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam som medlemmer til sentralstyret.

– Styret i Oslo Arbeiderparti vil diskutere andre kandidater i vårt møte 7. mars, sa fylkessekretær Øyvind Slåke til NRK etter møtet forrige tirsdag.

Håper på støtte

Homonettverket i Ap er organisert som et såkalt forumslag under Oslo Ap og har dermed ikke formell innspillsrett overfor valgkomiteen. Derfor følges kveldens styremøte med ekstra spenning av homonettverkets leder Jon Reidar Øyan.

– Forventer du at styret i Oslo Ap i kveld vil foreslå Hadia Tajik til partiledelsen?

– Jeg skal ikke forvente noe som helst, men jeg håper jo veldig sterkt at partistyret har fått med seg utspillene fra sentrale medlemmer og partilag, sier Øyan til NRK.

Han viser til at partiveteran og tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal samt stortingsrepresentant og tidligere LO-topp Trine Lise Sundnes er blant dem som har gått ut med støtte til Tajik og Brenna. Sundnes er for øvrig del av styret i Oslo Ap.

– De to er blant de dyktigste politikerne vi har. De har levert fantastiske resultater i regjering og har en bred appell, sier Øyan.

Les også: Kjersti Stenseng vil ha gjenvalg som Ap-topp

Det er slett ikke sikkert at Oslo Aps styre senere i kveld vil avgi en skarp støtteerklæring til fordel for Hadia Tajik, men styreleder Frode Jacobsen er del av valgkomiteen i Arbeiderpartiet og vil uansett ta med seg holdningene fra Ap-medlemmene i hovedstaden inn i det videre arbeidet.

Også Frode Fjeldsbø, som leder Rogaland Ap og som var den som lanserte Hadia Tajiks nestlederkandidatur, er del av valgkomiteen.

Flere møter

Også i Buskerud Ap er det styremøte i kveld. Også her er sammensetningen av det nye sentralstyret blant diskusjonstemaene, men på forhånd lå det ikke an til at fylkeslaget skulle komme med noen særlig anbefaling knyttet til nestlederspørsmålet.

Tradisjonen i Ap er nemlig at fylkeslagene kun spiller inn egne kandidater. Og selv om flere fylkeslag har valgt en annen praksis nå, er etter det NRK forstår både Østfold og Vestland Ap på samme linje som Buskerud ventes å følge.

I brevet fra valgkomiteen bes fylkeslagene vurdere kandidater som gir fornyelse og mangfold til partiledelsen. Også LO-leder Peggy Hessen Følsvik, som leder valgkomiteen, og Ap-leder Jonas Gahr Støre selv har begge betonet viktigheten av fornyelse.

Men som NRK skrev i helgen, så ønsker langt de fleste av sentralstyrets 21 medlemmer å fortsette. Så langt har bare Anniken Huitfeldt fra Akershus og Hilmar Høl fra Vestland offentlig gitt uttrykk for at de ønsker å tre ut av partiledelsen.