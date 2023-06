Nesten to tonn kokain beslaglagt i Norge i år

NRK møter Tolletaten på Pir 2 i Oslo, der ferja fra København nettopp har kommet inn.

Vi får opplyst at det vanlige er at mellom 10 og 30 trailere kommer med ferja.

Tre til fem av disse kan bli tatt ut for kontroll.

Bruker røntgenstråler

Tett inntil et vogntog står en bil fra etaten. Den skanner lasterommet til et vogntog med røntgenstråler for å få oversikt over hva som befinner seg der inne.

Tollerne leter etter narkotika og andre ting som smugles inn i landet.

Tollerne er inne i en lastebil og foretar søk. Tolletaten skanner innholdet i en lastebil ved havna i Oslo. Bildet er fra en tilfeldig kontroll. Tolletaten gjør søk med hund.

Gurrik foreller at det skannes mange kjøretøy før de får et alvorlig treff.

– Det er et møysommelig arbeid, og langt mellom de store beslagene, sier Tim Gurrik, leder for området Oslofjord i Tolletaten.

Tim Gurrik, leder i Tolletaten ved Oslofjorden, foran danskebåten. Foto: Mette Kristensen / NRK

– Du får et godt bilde av hva som finnes på innsiden, men det krever mye kompetanse for å lese disse bildene riktig. Det kommer an på hva som er inni, sier Gurrik.

– Er det en ensartet last er det enkelt, er det en mangfoldig last er det mye mer krevende. Så er det flere hulrom i lasten, legger han til.

Bildet viser skjermen inne i bilen til Tolletaten, mens de skanner innholdet i lastebilen. Foto: Mette Kristensen / NRK

Kokainbeslag i container

Hittil i år har det blitt beslaglagt totalt 1,8 tonn kokain på vei inn i Norge.

De største kokainbeslagene er gjort blant varer som kommer i containere. Disse har blitt lastet ombord i skip eller kommet via landeveien.

Det er aldri før blitt beslaglagt så mye kokain i Norge.

Tolletaten følger nøye med på containertrafikken til Norge. Overvåkingen førte nylig til et beslag av 50 kilo kokain i en container på Sjursøya i Oslo.

Den kom fra Ecuador via en større europeisk havn, og var lastet med frukt.

Kokainen ble funnet i rommene utenpå containeren. Her er det ene rommet med kokain åpnet. På høyre side ved pilen er det andre rommet der resten av kokainen ble funnet.

Handler om å finne riktig container

Leder i Tolletaten sier at de konsentrerer seg ekstra på fartøy som kommer fra Sør-Amerika.

Han forklarer hvordan kokaintrafikken ofte foregår.

– Stoffet kommer med store fartøy til Europa, så fordeles det om i en større havn på kontinentet – før det går videre til Norge, sier Gurrik.

Kokainen pakkes enten i et gjemt hulrom i containeren, eller blir pakker blant andre varer.

Han sier det er en stor utfordring å velge containere som skal sjekkes. Han sier at de ofte har lite informasjon om lasten, særlig de som inneholder frukt.

– Men når man først har plukka ut containeren og gjennomfører kontrollen, da finner man det. Men det er det å finne den riktige containeren. Det er snakk om 150.000 containere som kommer inn på Sjursøya, og vi har ikke kapasitet til å kontrollere alle.