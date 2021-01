Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Korona påvirket min økonomi på den måten at jeg ble permittert fra deltidsjobben min i mars. Det gjorde at jeg måtte ta opp tilleggslånet som ble tilbudt av Lånekassen for å betale leien min.

PERMITTERT: Viola Gunvaldsen Breunig er en av mange studenter som ble permittert da Norge stengte ned i mars. Foto: Privat

Det forteller Viola Gunvaldsen Breunig, som studerer juss på Universitetet i Oslo. Og hun er ikke alene om trangere økonomisk situasjon etter korona.

NRK har gjennomført en spørreundersøkelse, som viser at der er studenter og selvstendig næringsdrivende som i størst grad rapporterer om trangere tider.

– Det er bred enighet om at den studiestøtten ikke er nok til å leve på. Så det er ikke noe nytt at studenter må ha inntekt fra jobb eller penger fra andre steder, sier Andreas Trohjell, som er leder i Norsk studentorganisasjon.

Jobber i yrkene med høy ledighet

Da pandemien traff gikk arbeidsledigheten i taket. Selv om ledigheten var flere ganger høyere i vår enn nå i høst, så er det fremdeles vanskelig for mange.

– Når vi ser på de ulike bransjene som fikk størst problemer, altså reiseliv, servering, overnatting og varehandel, så er dette bransjer der det er mange unge som jobber, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

ANDEL AV ARBEIDSSTYRKEN ARBEIDSLEDIGE

FØR KORONA ARBEIDSLEDIGE

ETTER KORONA Reiseliv og transport 3.4% 11.5% Kontorarbeid 3.2% 5.2% Ledere 2.4% 4.9% Serviceyrker og annet arbeid 2.7% 4.9% Industriarbeid 3.3% 4.8% Vis alle

Studenter som mistet jobben fikk en ekstra smell. For hvis du studerer mer enn 50 prosent, har du ikke rett til dagpenger, uansett hvor mye du har jobbet.

I vår kunne studentene søke om 26.000 i ekstra støtte fra Lånekassen, der inntil 8000 kunne gjøres om til stipend.

– Problemet er at det er over et halvt år siden. Nå trengs det en ny støtte for dem som står i en vanskelig situasjon på nåværende tidspunkt, sier Trohjell.

VENTET: Det er ikke overraskende at studenter opplever dårligere råd enn andre grupper, sier Andreas Trohjell, som er leder i Norsk studentorganisasjon. Foto: Benjamin Skaug

– Konsekvensene nå er at studentene ikke lenger vil være studenter og dropper ut. Andre kan bli tvunget til flytte hjem, advarer han.

Lover ikke noe

Regjeringen kan ikke love en lignende løsning, forteller Henrik Asheim (H), som er høyere utdannings- og forskningsminister.

– Det vanskelige nå er at situasjonen er annerledes nå enn i mars og april, for nå er det en del ulikhet rundt om i landet. Du har noen store byer hvor det er mye nedstenginger og mange jobber som fremdeles er borte. Og så har du andre områder hvor det går greit og mange er tilbake i jobb.

Han kan ikke si noe om konkrete tiltak, men at de må følge med hvordan utviklingen blir i vinter og vår.

– Vi følger situasjonen nøye og har tett dialog med Norsk studentorganisasjon, for å forsøke å identifisere hvor tiltakene bør komme fremover.

VANSKELIG: Det har vært et tøft år for mange, sier Henrik Asheim (H), som er høyere utdannings- og forskningsminister. – Også mange studenter har fått en tøffere økonomisk situasjon, akkurat som alle oss andre. Foto: Heiko Junge / NTB

Bedre råd

Men det er ikke bare elendighet for studentene. En av fem studenter opplever at de har fått bedre råd.

DNB ser også at unge generelt har fått mer penger på konto enn før koronakrisen, forteller Ingjerd Blekeli Spiten, som er direktør for personmarked i banken.

LAVERE FORBRUK: Når det skjer mindre i samfunnet, så har også forbruket falt, forteller Ingjerd Blekeli Spiten, som er direktør for personmarked i DNB. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Vi ser på kontoene til de unge at også de har spart mer nå enn tidligere. Det er rett og slett mindre å bruke pengene på, sier hun.

Mens alle andre planlegger å bruke mer på julegaver i år, er det likevel motsatt hos unge, forteller DNB-toppen.

– Det tyder også på at de opplever dårligere råd enn tidligere, sier Blekeli Spiten.

Urolig for langtidskonsekvensene

At de unge sliter mest i arbeidsmarkedet, uroer Nav-direktøren.

UROLIG: Nav-direktør Hans Christian Holte sier at det er urovekkende at studentene i størst grad rammes. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi vet fra tidligere kriser at unge er ekstra utsatt, og at de som er på vei inn til arbeidsmarkedet i dårligere tider får ofte negative effekter i form av høy ledighet og lav lønn, som kan henge i en stund.

Gunvaldsen Breunig er nervøs for hvilket arbeidsmarked hun møter når hun er ferdigutdannet i august

– Jeg har en del venner som har brukt lang tid eller sliter med å få jobb.