Nesten ingen støtter eiendomsskatt

Godt over halvparten av norske kommuner krever nå inn eiendomsskatt av de som eier boliger og fritidseiendommer, og andelen har økt sterkt de siste åra.

Politiske forskjeller

Halvparten av oss er klare motstandere av eiendomsskatt, mens bare 14% er for. Motstanden er størst blant Frp-velgere (82% mot, 2% for), Høyre (72% mot, 6% for), mens velgerne til Krf (53 % mot, 13% for), Senterpartiet (49% mot, 18% for), og Venstre (45% mot, 9% for) er litt mindre negative, viser rapporten. Motstanden er enda litt mindre blant de som stemmer Arbeiderpartiet (35% mot), men heller ikke her er det mange som er tilhengere av eiendomsskatt, bare 18% av AP-velgerne er for.

– Det som overrasket meg mest er at det gjennomgående er veldig liten støtte for eiendomsskatt i den norske befolkningen. Det er noen som er aktivt i mot, men det er veldig få som aktivt støtter eiendomsskatt, sier forsker Elling Borgeraas i SIFO.

Forsker Elling Borgeraas er overrasket over at så få støtter eiendomsskatten. Foto: Tom Ingebrigtsen / NRK

Mange velgere er nøytrale eller vet ikke hva de skal mene. Spesielt i Arbeiderpartiet (47%) og Venstre (45%) er denne gruppa stor.

Tyngende for noen få

De fleste som betaler eiendomsskatt må ut med relativt beskjedne beløp, men rundt en av fire betaler mer enn 8 000 kroner i året og tre prosent betaler mer enn 20 000 kroner. I undersøkelsen svarer en av fem at eiendomsskatten har stor, negativ betydning for husholdningens økonomi.

Et poeng er nok også at mange ikke har tatt høyde for at de må betale eiendomsskatt, mener Borgeraas

– For relativt mange kommer eiendomsskatten og størrelsen på den som en negativ overraskelse, sier han.

Oppfattes som urettferdig

Villigheten til å betale skatt er generelt høy i Norge, men Borgeraas tror mange ser det som urettferdig at eiendomsskatt rammer pensjonister og andre med lav inntekt.

Mange reagerer også på rare utslag i beregningene av skatten, som at like hus får ulik skatt. Dessuten har det vært en rekke medieoppslag om åpenbare feil i systemet, som krav om å betale eiendomsskatt for hundehus og liknende.

– Min bekymring er at hvis eiendomsskatten slår uheldig ut for noen grupper, selv om de ikke er mange, så kan det ødelegge legitimiteten for eiendomsskatten og for skattemoralen generelt i Norge, sier Borgeraas.

Mange økonomer er positive til eiendomsskatt fordi det kan senke boligprisene og styre investeringer vekk fra boliger over i mer produktiv virksomhet.

Folk som stemmer SV (37% for, 31% mot) og Rødt (49%, 25% mot) er mer positive til eiendomsskatt enn andre. Også velgerne til Mijøpartiet er gjenomgående mer positive til eiendomsskatt.