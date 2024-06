Nesten halvparten av nordmenn har vurdert å slette Facebook, men bare noen få har gjort det

Etter at Meta sa de ville trene kunstig intelligens på brukernes innlegg og bilder, har en storm av reaksjoner truffet verdens største sosiale medium, Facebook.

Blant annet slettet Norges mest kjente KI-ekspert plattformen i protest.

Meta selv mener de gjør dette i tråd med europeisk regelverk. Likevel er treningsprosessen nå satt på pause etter dialog med Datatilsynet i Irland. Det er fortsatt usikkert hva som vil skje videre.

NRKs undersøkelse viser at 43 prosent av nordmenn nylig har vurdert å slette Facebook, men veldig få har faktisk gjort det. Hele 38 prosent bestemte seg for å beholde Facebook etter å ha vurdert å slette det.

En av disse er Magnus Annweiler som var 15 år da han lagde seg en bruker, og nå er han 32. Han ønsker å slette Facebook fordi han ikke vil at dataene hans skal selges og brukes av teknologiselskaper, men han synes det er vanskelig å gjøre det.

– Facebook er akkurat som snus. Det er vanskelig å slutte å snuse når du har gjort det i 17 år, sier han.

Før brukte Magnus Annweiler Facebook-veggen til å skrive private meldinger til venner, men nå bruker han det nesten bare til jobb. Foto: Sahara Muhaisen / NRK

Dette er NRKs undersøkelse om Facebook Ekspander/minimer faktaboks Vi har stilt spørsmålet «Har du slettet eller vurdert å slette Facebook-kontoen din i det siste?»

Det var 1004 personer som svarte. Disse er hentet fra Norstatpanelet. Norstat gjennomførte undersøkelsen på oppdrag fra NRK.

Utvalget er representativt for Norges befolkning i stort basert på kjønn, alder og bostedsfordeling. Norstat ser hen til SSBs befolkningsstatistikk for å sikre at dette er tilfelle.

Det var 49 prosent som svarte at de ikke vurderte å slette Facebook i det hele tatt, mens 43 prosent sa at de vurderte det.

Av de 43 prosent slettet tre prosent Facebook, mens to prosent prøvde det, men fikk det ikke til av tekniske årsaker. Hele 38 prosent sa at de vurderte å slette Facebook, men bestemte seg for å ikke gjøre det likevel.

Avhengig av Facebook

Annweiler tilhører en generasjon som vokste opp med Facebook, og det er blitt en viktig del av livet hans. Han er nesten avhengig av Facebook for å huske bursdager til familie og venner.

– Jeg husker ikke når en tante eller venn har bursdag, fordi jeg er vant til å få en påminnelse fra Facebook om å legge inn en gratulasjon på veggen deres, sier han.

Hvis Annweiler sletter Facebook, mister han også Messenger. Det vil han ikke, spesielt ettersom Messenger nylig har fått ende-til-ende-kryptering. Det vil si at ingen tredjepart får tilgang til chattene hans, selv ikke Facebook.

Men det er én ting til han strengt tatt ikke ønsker å miste – det er lokale arrangementer.

– Jeg hadde ikke hatt en fantastisk lørdag hvis jeg ikke hadde sett på Facebook at det var plantemarked i Botanisk hage, sier han.

Viktig for kulturlivet

Annweiler risikerer også å gå glipp av informasjon og miste viktig publikum som jobben hans nesten er avhengig av. Han jobber med kulturarrangementer på SALT i Oslo, som arrangerer over 700 eventer i året.

– For at jeg skal forklare om et kult teaterprosjekt eller en jazzkonsert, er Facebook utrolig bra virkemiddel for å nå ut til mennesker.

For en stund siden var han på en workshop med flere skandinaviske konsertscener. Der ble spørsmålet «Dersom Facebook forsvinner i morgen, hvordan selger du billetter?», stilt.

– Det var skremmende få aktører som hadde en plan B, forteller Annweiler.

Han ble bevisst på hvor viktig det er å ha andre alternativer som nyhetsbrev, plakater eller å være synlig i bybildet.

– Hva tenker du om at SALTs kulturarrangementer som legges ut på Facebook, er avhengige av algoritmer og brukerdata, som du kritiserer?

– Jeg er klar over det selvmotsigende mellom mitt personlige syn på Meta og behovet for brukerdata til annonser gjennom jobb. Men jeg selger bare opplevelser og livsglede, jeg prøver ikke å pushe produkter på folk, sier han.

Magnus Annweiler slettet alle private innlegg fra sin Facebook-profil fordi han ikke vil at denne informasjonen skal samles inn og selges videre som brukerdata.

Drømmen om Facebook

Taina Bucher er professor ved Universitetet i Oslo. Hun har skrevet en bok om hvor kraftfullt Facebook er implementert i hverdagen vår.

– Facebook har blitt en infrastruktur i livene våre. Det er et grunnlag for menneskelig samhandling og kommunikasjon, sier hun.

Men Facebook er ikke det samme som da det startet for 20 år siden. I løpet av disse årene har det sosiale mediet blitt en av de største mediegigantene.

– De har kjøpt mindre plattformer som WhatsApp og Instagram, som har blitt veldig store. De har også utvidet seg til å bli en identitetsnøkkel, der vi bruker Facebook-innloggingen til andre tjenester på nettet, sier Bucher.

– Vi er på Facebook fordi vi alltid har vært det. Det er et mye større valg å si farvel til det trygge og kjente, sier Taina Bucher. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Hun er ikke overrasket over at mange vil slette Facebook men bestemmer seg for å bli der likevel.

– Vi vet godt at selskapet tjener penger på dataene våre, men vi sletter ikke kontoen. Det er som å ikke trene fem ganger i uken, selv om vi vet det er bra for oss.

Hun tror mange ser ulempene, men også fordelene med Facebook. For eksempel får mange nyhetene sine fra Facebook i stedet for aviser og TV, fordi algoritmene viser det de tror vi liker.

– Uten algoritmer og kunstig intelligens hadde innholdet vært mer generisk. Facebook-feeden er laget for å være relevant og interessant.

Samtidig mener hun at mange ikke lenger synes Facebook er et interessant sosialt medium.

– Det er samme grunn til at det er vanskelig å slette en Tinder-profil. Selv om det kan være slitsomt og oppleves som kynisk og meningsløst, håper vi alltid at noe spennende vil skje ved neste sveip, sier Bucher.