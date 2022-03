Nesten 30.000 kan streike fra midnatt – Halvor er én av dem

– Vi forventer økt kjøpekraft. Det er kroner og øre som gjelder nå, sier Been til NRK.

Han jobber ved Aker Solutions i Moss, som lager undersjøiske styringskabler for olje- og gassindustrien.

Virksomheten er blant de mer enn 950 industribedriftene som vil bli rammet av streik, dersom meklingen mellom Fellesforbundet og Norsk Industri ikke ender med et forhandlingsresultat.

Ved Aker-anlegget på tomta til gamle Moss verft er det varslet plassfratredelse for 60 ansatte fra og med i morgen.

– Når prisveksten er anslått til 3,3 prosent, må lønnsveksten være høyere enn dette. I tillegg må vi sikre et godt oppgjør for de lavtlønte, sier Been.

Det er energikrise i Europa. Konsekvensene for folk kan oppsummeres med en fet overskrift: Alt blir dyrere. Urix forklarer hvorfor vi har havnet der vi er nå, med skyhøye bensin og strømpriser. Du trenger javascript for å se video. Det er energikrise i Europa. Konsekvensene for folk kan oppsummeres med en fet overskrift: Alt blir dyrere. Urix forklarer hvorfor vi har havnet der vi er nå, med skyhøye bensin og strømpriser.

– Må spare der man kan

Mens Fellesforbundet krever økt kjøpekraft til sine medlemmer etter to magre år, maner NHO-organisasjonen Norsk Industri til varsomhet.

– Det er usikre tider. I en slik situasjon er det ekstra viktig å sikre konkurranseevnen til bedriftene, sa administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO da oppgjøret startet i privat sektor.

Bakteppet er krigen i Ukraina, som driver prisene oppover. Nylig oppjusterte Teknisk beregningsutvalg (TBU) prisveksten i Norge fra 2,6 til 3,3 prosent.

– Jeg har absolutt merket de økte prisene. Man må gjøre noen omprioriteringer i hverdagen og tenke seg om i alle sammenhenger, enten det gjelder strømforbruk eller bilkjøring. Man må spare der man kan, sier Been.

NRK forklarer Dette må du vite om årets lønnsoppgjør Bla videre Hovedoppgjør Lønnsoppgjøret i 2022 er et såkalt hovedoppgjør. Det betyr at både lønn og arbeidsbetingelser forhandles.

I år er det høy temperatur før forhandlingene starter. Unio, som organiserer mange av de ansatte i sykepleien og lærere, krever større lønnsvekst enn industrien. TBU-tallene Det vi kaller Teknisk beregningsutvalg (TBU) legger hvert år fram en oversikt over hvordan lønnen har utviklet seg for ulike yrkesgrupper.



Dette brukes som et utgangspunkt når det skal forhandles om lønn. Frontfagsmodellen I oppgjørene forhandler partene i konkurranseutsatt industri først som såkalte frontfag.



Frontfagsmodellen skal blant annet sikre at lønningene i Norge ikke over tid blir mye høyere enn hos Norges konkurrenter i utlandet, slik at konkurranseevnen svekkes.



Resultatet for den konkurranseutsatte industrien skal så sette rammene for resten av lønnsoppgjøret. Sentrale datoer 9. mars: Forhandlingsstart for industrien/frontfaget



30. mars: Forhandlingsfrist for industrien/frontfaget



20.–23. april: Forhandlinger stat



30. april: Forhandlingsfrist stat, KS og Oslo kommune (midnatt) Forrige kort Neste kort

Han tror meklingsfristen som er satt til midnatt fredag, fort kan komme til å bli brutt.

– Jeg forventer nok at det er såpass vanskelig at det blir forhandlinger på overtid, ja, sier klubblederen i Moss.

Det totale streikeuttaket er på formidable 27.611 organiserte i Fellesforbundet. I tillegg vil 946 fagorganiserte i YS-forbundet Parat bli omfattet av en streik om industrioverenskomsten.

– Det er høy streikevilje.

Det betyr at nærmere 30.000 ansatte i industrien vil kunne streike fra i morgen, noe som vil ramme hjørnesteinsbedrifter over hele landet.

Hos Raufoss industripark i Innlandet forbereder de seg også til en eventuell streik. Der er det rundt 1400 medlemmer som i så fall vil stoppe arbeidet.

– En eventuell streik vil bedriftene merke veldig godt, sier Sindre Ensrud, som er hovedtillitsvalgt i Fellesforbundet der.

Sindre Ensrud sier årets oppgjør er ennå viktigere enn tidligere. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Det er høy streikevilje. Folk merker det på seg selv og lommeboka at prisene går opp. Da må vi også slåss for oppgjøret. Det skal det ikke være noe tvil om, sier Ensrud.

Men en streik vil ha konsekvenser også for de fagorganiserte. For Fellesforbundet betaler kun ut 4021 kroner i ukentlig streikestøtte til heltidsansatte, noe som er langt mindre enn de ellers tjener.

Disse bedriftene rammes av en streik Ekspandér faktaboks * Dersom partene i frontfagsoppgjøret ikke kommer til enighet, har Fellesforbundet varslet at de vil ta ut 27.600 medlemmer i streik. Her er en oversikt over bedriftene hvor flest ansatte kan bli tatt ut: Streikeuttak NHO-bedrifter * Kværner AS, avd. Stord (580), Verdal (445) – til sammen 1.025 * Aker Solutions avd. Egersund (240), Sandnessjøen (28), Stavanger (320), Moss (60), Tranby (88) – til sammen 736 * Aibel AS, avd. Haugesund (627), hovedkontor (5), Bergen (18), Hammerfest (11) – til sammen 661 * Yabimo avd. Oslo (438), Stord (166) – til sammen 604 * Framo AS, avd. Fusa (259), Flatøy (193), Florvåg (109), Holsnøy (39) – til sammen 600 * Nexans Norway, avd. Halden (322), Rognan (185), Langhus (41) – til sammen 548 * Kongsberg Defence & Aerospace AS, avd. Kongsberg (415), Horten (29), til sammen 444 * Haugesund skips og offshore service AS (444) * Blåfinger Industrier Norge avd. Stavanger (327), Høyanger (29), Kristiansand (24), Hammerfest (18), Odda (14), Skien (6), Holmestrand (2) – til sammen 420 * Kaefer Energy AS, avd. Stavanger (405) * Nammo Raufoss (360) * ABB Electrification Norway AS, avd. Skien (336) * Rosenberg Worley AS, Hundvåg (333) * Bergen Engines (322) * Benteler Automotive Raufoss (315) * Kverneland Group Operation Norway AS, Klepp (301) Direktebedrifter * Multi Vedlikehold Drift AS avd. Aksdal (408), Avaldsnes (4) og Ølensvåg (107) – til sammen 519 * NSE Industrier AS avd. Stavanger (399) * Multi Painting AS, Aksdal (244) * Ventor Energi AS avd. Stord (204) * SEC Norge AS, Stord (198) (Kilde: Fellesforbundet/NTB)

Krever økt kjøpekraft

Lønnsoppgjøret gjennomføres forbundsvist i år, noe som innebærer at Fellesforbundet forhandler først med motparten Norsk Industri. Resultatet her skal danne grunnlaget for alle øvrige lønnsforhandlinger, i tråd med den såkalte frontfagsmodellen.

Tanken bak er at lønnsveksten i samfunnet ikke skal bli høyere enn konkurranseutsatt industri tåler. Skjer dette, vil bedriftene tape i konkurransen mot utlandet. Da venter nedbemanninger og i verste fall konkurser.

«Økt kjøpekraft» var det viktigste kravet fra LO-giganten Fellesforbundet da lønnsoppgjøret startet med kravoverlevering og det tradisjonelle håndtrykket på Thon hotell Opera i Oslo 9. mars.

Enkelt sagt vil økt kjøpekraft innebære at lønnsveksten må være høyere enn prisveksten, når 2022 ses under ett.

Med galopperende priser på drivstoff, strøm, matvarer, byggevarer og en lang rekke andre artikler, er dette lettere sagt enn gjort.

Riksmekler Mats Ruland seier det er vanskelig å finne gode løsninger. Foto: Anders Fehn

Riksmekler Mats Ruland erkjente at oppgjøret var krevende da det havnet på hans bord til frivillig mekling 15. mars.

– Mange næringer har vært hardt rammet av pandemien, mange har vært permitterte. Det svinger veldig og er store forskjeller i samfunnet, det gjør det vanskelig å finne gode løsninger, sa Ruland

Vil ha mer

Etter to uker med frivillig mekling ble det som ventet brudd også her, og nå er det altså reell meklingsinnspurt med frist ved midnatt natt til fredag.

Og fra utsiden følger forbundene i offentlig sektor nøye med. For lærerne og sykepleiernes organisasjoner har sagt at de i år krever mer enn ansatte i industrien får i lønnsvekst, for å ta igjen et etterslep fra de to siste årene.

Dette avvises av LO og forbundene i privat sektor, noe som har fått flere kommentatorer til å beskrive årets lønnsoppgjør som et av de mest spennende på lenge.