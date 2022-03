I oppgjørene forhandler partene i konkurranseutsatt industri først som såkalte frontfag.



Frontfagsmodellen skal blant annet sikre at lønningene i Norge ikke over tid blir mye høyere enn hos Norges konkurrenter i utlandet, slik at konkurranseevnen svekkes.



Resultatet for den konkurranseutsatte industrien skal så sette rammene for resten av lønnsoppgjøret.