Ekstremværet «Hans» fortsetter onsdag.

Det er høyt flomnivå i flere av elvene i Sør-Øst-Norge.

I hele Drammensvassdraget og nedre deler av Glomma vil flommen fortsette å øke.

Det sier Heidi Stranden i NVE til NRK. Hun forteller også at enkelte vassdrag nå har høyere vannstand enn noensinne målt.

– I Bagn i Begna er dette den største flommen siden målingene startet i 1940, og vi har aldri sett så høy vannstand som vi ser nå.

Det er ifølge Stranden stor forskjell fra sted til sted hvor stor flommen har vært og hvor utsatt områdene har vært.

– Vi venter nå at flommen i Lågen vil stige, at Mjøsa vil stige, at Glomma vil stige og at Øyeren vil stige.

Bygninger og infrastruktur er ødelagt, og mange personer er evakuert de siste dagene.

Slik ser det ut over Nesbyen i Hallingdal:

Nesbyen er delt i to

Fylkesordfører Aud Hove i Innlandet frykter liv kan gå tapt.

– Vi er i en krisesituasjon av nasjonale dimensjoner. Folk er isolert i flere lokalsamfunn og nødetatene risikerer å ikke komme fram til folk som trenger hjelp. Nå trenger vi hjelp fra storsamfunnet, sier Hove i en pressemelding.

Så mange er blitt nødt til å evakuere som følge av «Hans»:

Innlandet: 600 + 15–20 husstander i Braskreidfoss

Lillestrøm: 100

Hønefoss: 1600

Jevnaker: 22

Hol: 265

Flå: 15

Nesbyen: 150–200

Gol: 21

Ullensvang: 4

Ål: 100 husstander, flere hundre personer

Onsdag ettermiddag får evakuerte fra Leirsund i Lillestrøm flytte hjem igjen.

Britt-Mari Sletto og Hans Petter Hvile måtte evakuere etter raset i Hol tirsdag.

NRK møter dem på Vestlia resort på Geilo.

Tidlig om morgenen tirsdag var Sletto ute for å prøve å lede vannet vekk fra huset. Det var krevende arbeid. Plutselig så hun naturmasser komme farende mot huset.

– Etter en kort stund begynte det å buldre voldsomt opp i lia, og plutselig møtte det oss en vegg av trær og store steiner, og vannet fossa nedover jordet og stengte fylkesvei 50, og stoppa bak huset.

Et ras gikk i Hol tirsdag. NRK vet ikke om dette er huset til Sletto og Hvile. Foto: Helge Tvedten / NRK

Hvile forteller at de skjønte at de måtte komme seg bort fra raset.

– Du så at det var helt svart det som kom mot oss. Svære steiner, svære trær som kom på tvers. Så løp vi til siden. Huset stoppet det meste av vannet, det gikk på den ene siden av huset og vi kunne gå ned på den andre siden etter hvert.

Sletto forteller at det var veldig skremmende å se raset komme mot huset.

– Jeg har aldri følt meg utrygg der før, huset har stått i 100 år. Det er barndomshuset mitt og vi bruker det som feriehus, men bor ikke der til vanlig.

Det var sterkt for Britt-Mari Sletto å se naturmassene velte mot barndomshjemmet. Hun og Hans Petter Hvile er evakuert til et hotell på Gol. Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

På Vestlia resort på Geilo koordinerer hotelldirektør Alexander Gullesen de evakuerte.

– I enhver sånn situasjon blir det veldig hektisk, det blir veldig kaotisk og det er veldig mye som skal ordnes på en gang. Det gjelder både å få kontroll på hvem som kommer inn, og få kontroll på hvem som ikke kommer, sier Gullesen til NRK.

Hotelldirektør Alexander Gullesen forteller om hektiske dager med evakuerte på Vestlia resort på Geilo. Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

De fikk beskjed allerede mandag om at hotellet var ønsket som base for evakuerte. Gullesen hadde likevel ikke sett for seg et slikt omfang.

– Det har vært god dialog med politiet, kommunen og Røde Kors som har bidratt med informasjon og trygghet til alle de involverte.

Braskereidfoss kraftverk ved Glomma har fått store vannskader av «Hans». I 6:30-tiden onsdag stanset aggregatene på grunn av en nettfeil.

Mellom 16:30 og 17 onsdag, har store deler av veien rast. Vannet har også tatt med seg mye vegetasjon, og ei strømmast står i fare for å ryke.

Onsdag kveld holder statsforvalteren og berørte kommuner beredskapsmøte om demningsbristen, melder NTB.

Det er innført luftromsrestriksjoner rundt kraftverket. Restriksjonene gjelder droner og alle typer luftfartøy.

Beboere langs elven er evakuert.

Ved stopp skal flomluker åpnes automatisk for å ta unna den økte vannmengden i elveløpet. Det skjedde ikke i dette tilfellet. Årsaken er ikke avklart.

Kraftverket ligger om lag 3 mil sør for Elverum i Våler kommune i Innlandet og består at to relativt store turbiner og dam med flomluker.

15 av NVE sine målestasjoner viser nå nivåer på 50-årsflom.

Hydrolog i flomvarsling i NVE, Elise Trondsen, forteller at 50-årsflom er noe de bruker som en indikasjon på at det er en stor flom.

– Noen steder er ikke 50-årsflom noe problem, andre steder er det et stort problem. At vi nå ser det flere steder viser totalt sett at situasjonen er en sjelden hendelse, sier Trondsen.

Det er store vannmengder i flere vassdrag. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Trondsen forteller at det er størst flomfare i Drammensvassdraget, men at vannstanden også stiger andre steder i Norge – til tross for at nedbøren har avtatt noe.

– Selv om det har sluttet å regne, vil det fortsatt ta tid å flytte vannet gjennom elva, og derfor vil økningen komme de neste dagene.

«Hans» gjør også store inngrep i trafikken.

Onsdag morgen er storveiene E6 og riksvei 3 stengt. Det gjør at det er stopp i biltrafikken mellom Oslo og Trondheim.

